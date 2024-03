Chihuahuense Jesús Chávez Marín recibe el premio nacional de crónica José Muñoz Cota 2023

El papel y pluma del escritor chihuahuense Jesús Chávez Marín han obtenido un nuevo reconocimiento, el Premio Nacional de Crónica José Muñoz Cota 2023, gracias a su obra “Chihuahua ciudad literaria” el cual fue entregado por la Fundación Cultural José Muñoz Cota Ibáñez, el Foro Nacional de Oradores José Muñoz, Cota AC, Fundación Cultural Mecenas del Libro AC., y Tintanuevas Ediciones AC.

Este nuevo éxito se suma a los demás que ha cosechado a lo largo de su trayectoria el maestro Jesús Chávez y habla para este medio de comunicación sobre esta distinción: “El año pasado presenté este libro mío, “Chihuahua Ciudad Literaria”, al concurso de la Organización del Premio Literario José Muñoz Cota con la ilusión de ganar la alta distinción de que mi obra fuera galardonada en el Certamen 2023. Luego de meses de esperanza, esta vez, con el favor de Dios, me tocó la fortuna de ganarlo.

“El cual me ha dejado grandes satisfacciones, entre ellas el cumplir una de mis anheladas ilusiones: que mi trabajo de cronista fuera reconocido por una organización literaria de tanta tradición como el Premio Literario José Muñoz Cota".

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“La crónica es el género literario y periodístico que he cultivado con mayor cariño: ese tipo de escritura me ha procurado espacio en todos los periódicos de la ciudad de Chihuahua y algunos de Ciudad Juárez; los dos primeros libros que publiqué son de crónica: Te amo Alejandra, que ya lleva tres ediciones, y Aventuras de coctel, que también ya va en su segunda edición.

“El encuentro más significativo que he tenido con un público de lectores ha sido en este género, en la crónica; muchas personas me consideran un cronista, más que un poeta o que un cuentista, otros géneros que también he cultivado.

“La buena noticia me la dio a conocer el mismo director general de este concurso, el maestro Federico Corral Vallejo, a través de una llamada telefónica desde la Ciudad de México, recibí la novedad con una gran alegría, y dándole gracias a Dios por este regalo, quizá inmerecido, pero igualmente satisfactorio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El mundo de las letras significa mi vida entera y este logro se lo quiero dedicar a mis hijos Martín y Javier, a mis hijas (espirituales) Lorena y Karly, a mis nietas Emma Larissa y Nina Violeta y a mi nieto Adrián Marcel.

“Asimismo, esta distinción aporta a mi carrera un reconocimiento a mis 40 años de oficio literario y una valiosa promoción para mis 13 libros publicados, más los que vengan durante los años finales de mi vida, hoy en día tengo 70 años de edad”, expresó feliz y emocionado el maestro y escritor prolífico Jesús Chávez Marín.

Por otra parte, es de mencionar que el concurso se realiza cada año en la Ciudad de México, donde el director del premio es el editor y poeta Federico Corral Vallejo, de igual manera, los integrantes y jueces del comité organizador fueron en esta edición los escritores: Carlos Francisco Aquino López, Óscar Juárez Cárdenas y Oswaldo Juárez Ortega.