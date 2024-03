Chihuahuense Octavio Díaz será galardonado con las “Palmas de Oro”

El Círculo Nacional de Periodistas AC (Cinpe) entregará al chihuahuense Octavio Alexis Díaz Bustillos el codiciado galardón “Palmas de Oro 2024” en la categoría Trayectoria Profesional en su edición LXXV, por su destacada carrera como profesor de artes marciales, modelo profesional y contar con el mérito de ser el primer actor de Témoris, del municipio de Guazapares; sobre este logro el originario de la Sierra Tarahumara habló en exclusiva con este medio de comunicación.

“Fui galardonado por parte del maestro y periodista Víctor Blanco ‘Cazador de Estrellas’, tengo más de un año de trayectoria, empecé en las pasarelas, luego en la actuación, una de las primeras compañías que me abrió sus puertas fue Teatro Bárbaro, también he sido la imagen de diversas marcas, como Dega del hotel San Francisco Quality Inn, asimismo, audicioné para Gatuno Films y me hablaron para formar parte de un taller, y estuve al lado del maestro Roberto Sosa.

“Ya fui a México para mi registro como actor en la Anda (Asociación Nacional de Actores), siendo mi nombre artístico Álex Díaz, y le doy muchas gracias al maestro ‘Pocholo’ José Luis, y José Alfredo quien me dijo: ‘Eres grande, te lo mereces Las Palmas de Oro son para ti’, y estoy muy feliz ya que gracias a ellos me han conocido más personas, y me han surgido nuevos proyectos artísticos, como participar en un comercial y una serie”, expresó muy alegre Octavio Alexis Díaz Bustillos.

“Y una anécdota hermosa que me pasó cuando estuve en la Anda, llegué a las instalaciones, estaba sentado muy entretenido con mi celular y llegó Luis Manuel Dávila, quien hizo el personaje de Junior en La Familia Peluche, quien traía cubrebocas, y le comenté ‘viene de conseguir trabajo verdad’ y me dice ‘sí aquí ando echándole’ y me dice ‘tú qué onda’, le digo aquí ando con mi registro de la Anda, ‘qué bien échale muchas ganas’ y lo volví a ver y fue cuando lo reconocí y me disculpé, y me dijo que no había problema, y estuvimos platicando por casi media hora donde me dio los mejores consejos y me dijo que lo iba a ser muy bien que porque de allá (Chihuahua) vienen muy buenos actores”.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Sobre cómo recibió la noticia: “Súper emocionado y grité, quién me dio la sorpresa fue precisamente Víctor Blanco y después me envió también el flyer de lo que es el nombramiento con mi imagen en el Cinpe, al principio no quise abrir el sobre, ya que decidí hacer una reunión con mis amigos para poder abrirlo junto a ellos y lloré ante tal logro.

“Cuando me llegó el flyer estaba en Témoris con mis padres que se llaman Mario Hermogenes Díaz Valenzuela y Elma Lilia Bustillos Chávez, y mis hermanos Neyda Lilia y Mario Yubal, quienes me abrazaron, me felicitaron y están orgullosos de mí, y quiero que la gente me conozca por lo que soy y por lo que he hecho profesionalmente, pero sobre todo para que conozcan más de Témoris, mi tierra

La ceremonia para entregar los galardones se llevará a cabo el jueves 18 de abril, en el centro de espectáculos “Lago Baikal”, a las 20:00 horas, donde estarán presentes connotadas personalidades del arte, espectáculo, comunicación, del mundo deportivo, empresarial, política y sociedad, entre ellos: Alejandro Tomasi, Laura Bozzo quienes también recibirán tal distinción en sus respectivas ternas en que fueron ganadores.

Cabe destacar que el Cinpe es una de las asociaciones de mayor prestigio en México, fundada por destacados comunicadores, y que en 1968 estableció el primer reconocimiento en México que destaca la excelencia profesional “Palmas de Oro”.

Este galardón se entrega a personalidades que por sus trayectorias profesionales han llevado sus vidas y carreras a un nivel de excelencia, en diversos ámbitos como lo son: empresariales, políticos, deportivos, medicina, culturales, espectáculos, artes, altruistas y sociedad destacada en general, evento que se ha realizado en los mejores foros de la Ciudad de México y que han servido de digno marco a esas noches de gala tradicional.

DATO:

Gracias a este reconocimiento el joven ya cuenta con más proyectos tanto en pasarela como en televisión, donde en un futuro cercano se le podrá ver en una serie