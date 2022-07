Christian Nodal bloquea a fan que prometió ayudar con los gastos de tres cirugías

León, Gto.- Apenas hace unas semana todos reconocían el buen corazón y el cumplimento de una promesa por parte Christian Nodal , esto debido a que le regaló una camioneta a uno de sus maestros de la infancia, que él se lo prometió cuando era niño. Sale a la luz, la otra cara de la moneda una fan da a conocer una historia totalmente diferente.

El caso del regalo de la camioneta a su profesor se hizo viral y dejó muy bien parado al intérprete de “Botella tras botella”, todo iba bien hasta que una mujer de nombre Rosalinda Acuña junto a su hija Brenda se presentaron en un programa de espectáculos para contar la historia de una promesa no cumplida por el cantante.

Madre e hija contaron que todo comenzó hace poco más de un año, cuando decidieron contactar a varios artistas para pedir su apoyo, luego de que Rosalinda fuera diagnosticada con un tumor en la cabeza grado dos, por lo que necesitaba 3 cirugías.

¿Quedó mal con buena causa? Christian #Nodal decepciona a fan al no cubrir gastos de mujer con tumor. Ella da su versión de los hechos#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cQjroBINIO — De Primera Mano (@deprimeramano) July 18, 2022

Uno de quienes recibieron respuesta fue Christian Nodal, narran que al inició todo pintaba para bien el intérprete de regional mexica les respondió al instante y les indicó que él se haría cargo de los gastos médicos.

“Un día como a las 7 de la noche me respondió Christian y me puso que él se hacía cargo de todo que ‘¿Qué se necesitaba?’” declaró al programa de espectáculos Brenda.

Y así comenzó el contacto entre el cantante y la fan. Sus pláticas iban dirigidas únicamente a la ayuda, la joven le explicó que las cirugías costaban cerca de medio millón de pesos cada una y asegura que el cantante se ofreció a donarles cerca de un millón de pesos, dinero que siguen esperando.

TRAAAAS 😔... NI HABLAR... QUE DIOS NO LO BENDIGA, LE AVISAN DE NUESTRA PARTE 🥰 pic.twitter.com/cKCSTTIidZ — Me ayudan a salvar la vida de mi mamá? 🧠❤️‍🔥🙏 (@VaPorLinda1) May 11, 2022

Esta situación de acuerdo con la joven ocurrió por el tiempo en el que Nodal le entregó el anillo de compromiso a Belinda en Barcelona.

En las declaraciones otorgadas por la joven señaló que Christian le llegó a decir que en el momento solo tenía 350 mil pesos que se los enviaría con su amigo Rulo, que él se iba a contactar con ellas.

La desilusión de Brenda y su mamá vino cuando al ver que nunca recibieron ni un peso del ex novio de Belinda, simplemente no le volvió a contestar y lo peor del caso fue que la bloqueó para que ya no pudiera comunicarse con él.

“Yo le seguí escribiendo por mensaje directo en Twitter, le mandaba fotos y video de cómo iba mi mamá, para que comprobara que no eran mentiras hasta que me di cuenta que nos bloqueó”, dijo Brenda Acuña.

Por último la señora Rosalinda ante las cámaras agradeció que de alguna manera el cantante haya volteado a verlas y querer ayudar, aunque al final no se haya logrado y le mandó el siguiente mensaje: “siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos, por alguna circunstancia no lo hizo”, así finalizó la entrevista.

