Christian Nodal no puede superar a Belinda ¿Se emborrachó y le dedicó canción?

Con apenas dos meses del quiebre entre Christian Nodal y Belinda, el cantante de música regional mexicano, se ha visto un poco más activo en sus redes sociales y es que pese al poco tiempo de que concluyeran con su compromiso y relación los fans siguen relacionándolos.

Luego de que Belinda abandonara Instagram por dos meses por salud mental luego en entrevista con un medio de comunicación anunció que se mudará a España, sin embargo, esta decisión dejó sorprendidos a sus fans ya que muchos aseguran que la cantante se encuentra cerrando un ciclo.

Las redes sociales se han llenado de dimes y diretes con la ruptura de los cantantes, ya que últimamente ambos comenzaron a mostrar señales de vida en sus plataformas personales, en este caso ahora fue Nodal, sus fans aseguran que aún no puede olvidar a la cantante de Dopamina.

¿Christian Nodal extraña y dedica canción a Beli?

El pasado dos de abril, el cantante subió a historias de Instagram un video donde coreaba una canción de desamor con un toque de reggaeton en el que expresa lo siguiente: "Andando contigo nunca le pegué al vicio, ahora todas las p*das son en mi edificio. Mis borracheras te las dedico, porque digo lo que no digo en sano juicio. Yo no era así, tampoco un santo, pero es que en el proceso de llorarte tanto yo me perdí", coreaba el cantante…

El fragmento explica cuando un hombre tras pasar por una decepción amorosa su vida se orilló al vicio para poder olvidar a una mujer que amaba por lo que en cada canción le dedica canciones en su recuerdo.

Ante esto, los internautas no se tardaron en interpretar que el cantante está pasando por un mal de amores tras cortar con la cantante de pop mexicano.

¿Estrategia de marketing?

Este tema se sospecha sea una colaboración con Feid, cantante y compositor colombiano, dicho video se logra identificar su voz junto con Christian Nodal.

Por el momento se desconoce el nombre de esta nueva canción, sin embargo comenzó a circular el preview, con el nombre de Así como lo hago ahora; esta canción aún no está disponible en plataformas de música, al igual que ambos artistas no han declarado nada sobre el tema.

También se ha desatado una versión de que estas canciones están ligadas con Belinda como parte de una estrategia de publicidad para dispararlas como hits.