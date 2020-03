Chumel Torres guardadito, pero jamás calladito

La gente anda “como pollo sin cabeza”, sin saber a dónde ni para qué con el tema del Covid 19, según Chumel Torres, quien platicó con Gossip desde su semi aislamiento en CDMX por la cuarentena.

“El subsecretario de Salud, López Gatell, dice que el presidente no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral, pues ya tachita él; y luego los senadores aprovechan para aprobar sus reelecciones en lo que estamos todos fijándonos en el coronavirus; mientras el presidente dice por un lado que muy mal (la realización de) el Vive Latino, pero por el otro estaba de gira el fin pasado a Oaxaca”, señaló el youtuber chihuahuense.

“Hay una gran incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Los ciudadanos hemos tomado más la responsabilidad de nuestra salud y sabemos más las medidas de higiene que las mismas dependencias”, subrayó.

Como ejemplo mencionó que apenas el domingo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó el cierre de teatros y cines.

“Y cerraron una semana antes, reaccionaron tarde (las autoridades capitalinas), no estuvieron a la altura. Ya salió el gobernador Alfaro a poner un poquito más en claro las cosas para Jalisco, va a tener que ser esto estado por estado, porque desde arriba no se ven muy claras las cosas”, advirtió.

Chumel lleva ya más de una semana en cuarentena, saliendo solamente al estudio para grabar “El pulso de la República”.

“Pasamos el programa de radio al estudio, grabamos con la menor cantidad posible de gente y ahí mismo transmitimos. Ya teníamos pensado un break, sólo se va a adelantar una semana. Pero yo sigo trabajando en mi estudio sólo media hora al día y me regreso a la casa a encerrarme y a engordar, nomás viendo tele y comiendo, ya me llevo de tú con el repartidor”, bromeó.

Opinó que para enfrentar responsablemente la contingencia lo mejor es el distanciamiento social.

“Salir sólo a lo esencial, no hacer compras de pánico para que todos alcancemos, procurar aislarnos poquito, nada más en lo que pasa la cuarentena y seguir las recomendaciones de los gobiernos de otros países, porque estos nomás no se ponen de acuerdo. Ver lo que están haciendo España, Francia, Italia y así, porque Andrés Manuel justo acaba de decirnos que saquemos estampitas del Sagrado Corazón. Digo, yo tengo mucha fe, pero también me lavo las manos. Los quiero mucho, cuídense, no salgan de la casa”.

