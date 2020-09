Chumel Torres ¡Sube como la espuma!

Su carrera como creador de contenido digital sigue en ascenso, las visitas en su canal de YouTube se incrementan día a día y el trabajo no ha cesado, “ha estado padre a pesar de la pandemia, porque la verdad no hemos parado, no nos han bajado las vistas, al contrario, por los meses de mayo-junio subimos un 130% nuestro nivel de audiencia”.

Pasó unos días de descanso en Chihuahua donde aprovechó para saludar a familiares y amigos, “originalmente venía de vacaciones, un primo me invitó a un pequeño evento familiar y asistí aprovechando que no había salido en 120 días de mi casa” comentó Chumel Torres en entrevista para El Heraldo de Chihuahua.

El presentador del programa “El pulso de la República” considera que las estrategias municipales por causa de la pandemia han sido favorables para los ciudadanos, ya que, si se toman las medidas correctas y actúan con multas a quienes organicen fiestas masivas, las personas entenderán y se correrán menos riesgos sanitarios –comenta- “yo siempre tengo mi cubrebocas conmigo, y aunque he visto a muchas personas que no lo usan, debe haber represalias por actos irresponsables”, puntualizó.

Con todas las medidas pertinentes visitó Chihuahua, “decidí venir a ver a mi familia y a mis cuates y después regresarme, en mi casa no salgo más que al Oxxo o por mi comida que llega a domicilio” explicó Chumel.

En referencia a las próximas elecciones destacó “el chihuahuense se interesa por el futuro de la ciudad y aunque estamos en crisis a causa del Covid-19 las campañas se observan complicadas y bastante complejas, el que tenga sentido común y coherencia se ganará la confianza de los ciudadanos”.

El año ha sido difícil para todos, para el país e individualmente para cada persona tanto en México como en el mundo, con estrategias para reactivación económica y social, pero en este lamentable panorama general, en lo personal, tengo buenas noticias como el incremento de mi audiencia, la verdad es que he estado encerrado, pero feliz”, finalizó Chumel.

José Manuel Torres Morales es tendencia constantemente por sus comentarios y críticas; actualmente cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en YouTube y Twitter; el chihuahuense de 38 años estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

