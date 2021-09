Comediante Danny G tiene su programa en Facebook debido a la pandemia

El comediante Danny G. informó que durante la pandemia no estuvo activo debido a las condiciones que se presentaron, sin embargo, dio a conocer que en las redes realizó varios streamings para sus seguidores, aunque el pero que le pone, dice, es que no hay público presente, y no puede ver las reacciones con sus chistes.

Indica que a él nunca le ha gustado meterse con el público, haciendo referencia de mofarse de alguien, que se le hace una falta de respeto y que ellos merecen trato de calidad para que se sientan a gusto durante el espectáculo y se lleven un buen sabor de boca y con ello deseen regresar.

“Interactuar con el público sí es muy ‘chido’, oír la risa eso te llena, ahorita soy un agente libre para trabajar, he ido a Delicias a realizar algunos shows, con sus respectivas medidas, asimismo, aquí en Chihuahua he ido a ambientar baby shower, despedidas de soltero, entre otros más, aparte tengo un programa en mi página de Facebook Live todos los lunes a las 20:00 horas local totalmente gratis, y con el cual ya tengo más de un año con él”, informó.

Sobre qué necesita un comediante para permanecer en el gusto de sus fans, aparte de renovar sus chistes, declaró: “Ser noble y humilde con el público eso es muy importante, porque si una persona es pesada o sangrón, pues lo dejan de ver y seguir, aparte yo empecé a trabajar en las redes sociales porque unos amigos me pidieron que les hiciera un programa, yo no quería, pero mi sorpresa fue que los seguidores empezaron a crecer y a ver el show, entonces considero que uno debe de ser afable y agradable para no ser olvidado”.

Finalizó expresando que el gremio vive de las contrataciones por lo cual hace un exhorto a que apoyen el talento chihuahuense, ya que la risa siempre purifica el alma.

DATO:

El comediante cumple 40 años de carrera el día 29 de septiembre