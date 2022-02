¿Cómo vive actualmente Lucha Villa?

Foto: Facebook @LuchaVilla

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, la sobrina de Lucha Villa conocida como “la Grandota de Camargo”, Damiana Villa, da su opinión ahora que han pasado 25 años del evento trágico por el que pasó la cantante y actriz y que la alejó del mundo de la farándula:

“Es difícil opinar de esto, hablaría yo como persona, como su sobrina, más que como artista, fue algo muy desgarrador para toda la familia porque no lo esperábamos, ella ha sido siempre una mujer muy fuerte y lo sigue demostrando hoy por hoy; ese día yo estaba cantando en un palenque de San Luis Potosí, cuando nos llegó la noticia de que mi tía se había puesto muy grave en Monterrey, en ese momento yo tenía a mi padre y a una tía apoyándome en el evento musical que estaba dando, se quedaron conmigo toda la función, pero de sólo verles el rostro de angustia y desesperación sabía que estaba pasando algo grave, pero no me lo decían, al finalizar ellos salieron volando y despavoridos a Monterrey y yo quedé en shock como toda la familia”, señaló.

En cuestión de homenajes, se le preguntó si tenían alguno en puerta e informó: “Se le han hecho bastantes, pero considero que faltan masivos, algo más importante, aquí en la Ciudad de México está próximo uno en abril, sin embargo, lo ideal es que se le hiciera un reconocimiento más fuerte, como los hubo en Chihuahua en su momento, uno quedó muy padrísimo, pero hacen falta más para que la gente siga conociendo a Lucha Villa ahora que está viva”.

“Veo a mi tía estable, obviamente entre lo de la enfermedad más la edad avanzada pues está bien, el decir que la tenemos para nosotros es ganancia, el verla sonreír, contenta, y como todos, tenemos días buenos y malos, pero bendito Dios está aquí y para mí eso es importante. Mis primas son las que se hacen cargo de ella y gracias a lo que ha obtenido de su carrera y regalías es lo que la ha sacado adelante, mi prima María José ahorita tiene a la venta vestuario de ella y eso les da también un plus, ya que su tratamiento el tener enfermera de planta es caro, no hay dinero que alcance, entonces eso les está ayudando a seguir manteniendo los cuidados necesarios para mi tía”, dio a conocer.

La canción que le compuso Juan Gabriel a Lucha Villa es “Camargo”, tema con el que abría siempre sus shows, pero no fue la única ya que entre otras melodías que el Divo de Juárez dio para que interpretara se encuentran: No discutamos, Ya no me interesas, entre otras más.

Actualmente, la intérprete de música mexicana “vive con mi prima Rosi en un rancho de San Luis Potosí, que es propiedad de mi prima, y pues están sus nietos, bisnietos, quienes siempre están pendientes de ella, acompañada de la familia y cuando se puede se le visita por todos, ya que hora con lo de la pandemia es un poco difícil, y no queremos ponerla en riesgo, por lo cual el año pasado que cumplió 85 años se le festejó con un convivo pequeño”, indicó su sobrina.

DATO:

En 1997 le practicaron una liposucción que la dejó en coma por dos semanas y con secuelas irreversibles que truncaron su intachable trayectoria artística