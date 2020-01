“Componer no da para vivir”

El compositor no se hace, nace, aunque es muy difícil vivir de ello, hay que apretarse el cinturón, opinó Roberto Villegas durante la celebración del Día del Compositor. “No se puede vivir del reconocimiento, este ya lo tienes con tu certificado de derecho de autor”, dijo a Gossip.

El autor chihuahuense explicó su punto contando una anécdota de José Alfredo Jiménez, quien siendo de Guanajuato, “una de las ciudades más cultas, no fue apoyado por una universidad o empresa. Tuvo que trasladarse a la Ciudad de México y vender una obra por una torta, esperando a Miguel Aceves Mejía”.

Señaló que es un problema encontrar cómo registrar las obras, porque no hay promoción, no hay cultura.

Asimismo, comentó que gracias a la secretaria de Cultura, Concepción Landa, consiguió un apoyo de 50 mil a 90 mil pesos para un programa de televisión, que generaría 120 mil pesos por semana.

“Lo que pasa es que no encontré quien participara, todos andan detrás de los centavos y no disponen del tiempo, habiendo bastante recurso, y se canceló el proyecto”.

Por otro lado, lamentó que las nuevas tecnologías estén dejando atrás a los compositores mayores como él, por no saber usar el internet y no poder subir a las redes su música, “no tenemos la facilidad y andar en busca de esas personas, he ido a todas las universidades, para grabar y subirlos para tener un recurso, no dan apoyo, todos son personas que estamos hablando en chino”.

Otro factor es la falta de promotores musicales, “porque ya quieren todo hecho, música, estilo, rango, ingresos, para que te puedan representar, empezar de cero siempre es muy difícil”, concluyó.

