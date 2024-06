Con “Nunca más”, Mía Rubín inicia su camino discográfico

Con seis tracks, de los cuales cinco son inéditos, Mía Rubín estrenó “Nunca más”, el primer EP de su trayectoria como cantante, que cuenta con la producción de su padre Erik Rubín.

Gossip Yuridia engaña a su esposo y fans con bromita sobre embarazo: "fue un chascarrillo"

“Estaba muy emocionada de que saliera este trabajo que hemos hecho juntos. La música es amor y este amor que nos tenemos va a perdurar para siempre. Es un proyecto dedicado al amor que nos tenemos”, dijo la cantante en la presentación del material de estudio.

“Diablo”, “Tú me matas”, “Amor maldito”, “Reina de espadas”, “Nunca más” y “La barca”, compuesta por Roberto Cantoral e interpretada junto con Lucero Mijares, completan el contenido del EP, que se desarrolla dentro del género bolero.

En el proceso del EP, Mía resaltó el esfuerzo familiar para llegar al lanzamiento. “La mayoría de las canciones están en coautoría mía, de mi papá, que es mi productor y manager. No se imaginan el orgullo que hay en casa de que por fin un proyecto que hemos trabajado más de tres años salga a la luz”, mencionó.

Llevar los apellidos de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta, ambos con reconocimiento en el entretenimiento y en la música, es un reto para la joven cantante. En el inicio de su trayectoria, no dejar que las comparaciones la afecten es algo de lo que asegura estar convencida.

“El apoyo de los padres cuando eres una artista emergente, cuando ellos significan el mundo para ti, es lo que un hijo más desea. Me encantan los comentarios constructivos porque me forjan como artista, pero los negativos prefiero no escucharlos y los positivos me los llevo en el corazón”, dijo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Recientemente, Mía Rubín formó parte del reality “Juego de voces”, en el que herederos de artistas populares compartieron escenario con sus padres o madres, significando una fase previa al estreno de “Nunca más”.

“Muchos la han descubierto a través de este programa y ahora viene la parte donde conozcan sus canciones”, mencionó Erik Rubín, quien además adelantó planes para la intérprete en lo que resta del año. “Este EP se cierra como un concepto pero también la otra parte en el mundo pop no se podía dejar guardada y viene un año de muchos sencillos”, aseguró.