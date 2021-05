Con solo 16 años, sobresale con su investigación en Matemáticas

El estudiante chihuahuense de preparatoria de la UVM, Israel Ramírez Núñez, a sus 16 años, logró, hace un mes, que una revista publicara su artículo sobre las Matemáticas enfocado en los números primos.

International Mathematical Forum está publicando artículos de investigación en todas las áreas de las Matemáticas puras y aplicadas, asimismo, también publica artículos de encuestas, expositivos, sobre educación matemática, anuncios de investigación que describen nuevos resultados, notas breves sobre problemas no resueltos, entre otros más.

Da a conocer que navegó en internet para ver qué tipo de revista se adaptaba mejor a su tema de investigación y fue esta plataforma la que más lo convenció: “Busqué el formato de cómo se debía realizar y publicar, ya tenía una idea de lo que quería hacer, y ya cuando lo mandé me dijeron que todo estaba bien y me lo aceptaron”, informó el joven estudiante muy contento.

Sobre la fuga de cerebros informa: “No se me hace raro que pase, yo en lo personal contacté a profesores para que me apoyaran, pero no me salió todo bien, ya que no hay mucho apoyo si nos comparamos con Estados Unidos, allá si haces cualquier cosita ya te están diciendo cómo apoyarte, entonces hay que echarle un poco más de ganitas”.

Le han llegado comentarios muy positivos y felicitaciones de Estados Unidos y también de Europa sobre su trabajo el cual fue publicado en inglés solamente, idioma que domina, igualmente, dice que el gustaría estudiar Licenciatura en Matemáticas en Estados Unidos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y después hacer un doctorado en la misma materia. Su trabajo lo puedes visualizar en http://www.m-hikari.com/imf/imf-2021/1-4-2021/p/ramirezIMF1-4-2021.pdf

Para finalizar manda un mensaje: “No se dejen influenciar por lo que te dicen de tu edad, habrá personas que te dirán que estás muy chico, pero siempre se puede si lo quieres”.

FRASE: “Fue una meta que me propuse con este proyecto de los números primos y la cumplí, voy por otras que tengo en mente”.