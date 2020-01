Conoce a la Muñe

De la mano de don Pedro Rivera y su productora Cintas Acuario, Marlene Alicia Núñez grabó su primer disco “Versátil” con banda firmado con su nombre artístico Muñe, que lanzó en redes sociales hace 15 días, desde hoy estará disponible en plataformas digitales y muy pronto se venderá físicamente.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Siempre he cantado todos los géneros, me encantan la banda, mariachi, cumbia, salsa, urbano, pero ahorita estoy trabajando en un proyecto muy bonito que es mi disco de banda y viene el de mariachi. Voy a hacer todos los géneros, ya grabé también bachata y voy a grabar urbano”, contó en entrevista con Gossip.

Muñe y Rivera grabaron a dúo “Amor de los dos” con mariachi y pronto harán el video, también es probable que cante con Lupillo Rivera, “hay muchas propuestas que espero este año se den”.

Marlene nació en Levelland, Texas, vivió en Camargo por 15 años y otros cuatro en Chihuahua, “definitivamente soy mexicana”, afirmó contundente.

Lleva muchos años en la música, a los 11 años ingresó a la compañía camarguense Estesis y a los 15 empezó a trabajar como vocalista en agrupaciones de Camargo y Chihuahua.

En 2015 y 2017 participó en “Tengo talento, mucho talento” de Estrella TV en Estados Unidos; y en 2019, en “Reina de la canción” de Univisión.

Tras su eliminación se encontró con su amigo Irving Hinojos, que a través de la periodista Irene “La Gaviota” la contactó con los Rivera.

“Me invitaron a la disquera para que me escuchara don Pedro, le canté y así empezó todo, les agradó mi versatilidad y mi forma de cantar. Buscaban alguien que le gustara de todo, que le pusieran banda, mariachi, pop, bachata, llegué y se dio gracias a Dios”.

Y aunque La Muñe compone, le sugirieron comenzar con cóvers, así que grabó temas clásicos de banda como “Échame a mí la culpa”, “El columpio”, “Ya lo sé” del regio Pepe Garza.

También grabó en Los Ángeles una versión bachata de “Diséñame” de Joan Sebastian que saldrá próximamente, pero espera que el próximo sea un tema de su autoría.

Muñe creció en la música, sus tíos, primos y primas cantan, “desde niña estoy en un ambiente donde en las fiestas se toca guitarra, teclado, se canta, mi familia me enseñó el gusto por ella, es mi vida, es una terapia, canto y la música me llena”, afirmó.

No tiene mucho que empecé a tocar la guitarra, pero este año se propuso seguir estudiando, además de piano.

Marlene estudió en el CBTIS de Camargo, en el Cecyt de esta capital y en Estados Unidos terminó high school, “hasta ahí llegué porque la música me empezó a alborotar y no estudié carrera, pero desde niña he estudiado música”, confesó.

Síguela en sus redes sociales, Facebook: La Muñe, Instagram: @muniie11 y su canal de YouTube: La Muñe.

“Voy a estarles compartiendo mi música, esperando que me escuchen y se queden a mi lado porque vienen cosas muy bonitas”, adelantó.

Te recomendamos:

Ráfagas --Gira relámpago en el Issste --Exorbitantes sueldos legislativos --Desafuero, avanza procedimiento

Región Piden transparentar el caso I. Cabanillas