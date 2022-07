Conoce a La Tigresa del Oriente, artista peruana que acudió a la marcha LGBTI en la CDMX

Una de las celebridades que se dio cita el fin de semana en la Ciudad de México con motivo de la marcha LGBTI fue la famosa cantante peruana la Tigresa del Oriente.

Allí demostró su apoyo a la comunidad LGBTI luciendo un vestuario llamativo. Además, la intérprete de “Nuevo amanecer” fue coronada como una de las reinas de estas actividades por el mes del orgullo gay.

Y, aunque muchos han criticado su talento, la intérprete de 76 años, se ha metido poco a poco dentro del mundo del espectáculo.

¿Quién es la Tigresa del Oriente?

La Tigresa del oriente, cuyo nombre verdadero es Juana Judith Bustos Ahuite nació el 22 de noviembre de 1945 en Perú y es madre de dos hijas: Jenny Bustos y Jacquelín Bustos.

Según lo publicado en el sitio web la Tigresa del Oriente creció en una familia de origen humilde conformada por 16 hermanos. “Desde los 10 años demostró su talento para el canto, hizo parte de un concurso musical radial. Se trasladó a Lima para terminar sus estudios de cosmetología y al tiempo trabajó haciendo oficios domésticos”, señaló el sitio.

En el año de 1999, la Tigresa del Oriente comenzó a interpretar temas del género huayno, que es muy popular en las regiones andinas del Perú, Bolivia y el norte de Argentina.

La Tigresa del Oriente le manda un mensaje a Wendy Sulca

En una reciente entrevista se le preguntó a la Tigresa del Oriente sobre la supuesta negativa de su paisana, la también cantante, Wendy Sulca de asistir a la actividad organizada por la comunidad LGBTI en México.

“No estoy en Spotify, pero he salido de mi continente, señorita Wendy Sulca, lo cual tú no has logrado todavía, sí, Me fui a Palestina a hacer un show, me fui a Egipto a cantar en un crucero a cantar en un crucero navegando por el río Nilo para un matrimonio egipcio, me fui a Israel a cantar en el muro de los lamentos y además a cantar para un grupo de turistas navegando por el mar de Galilea. ¿Qué has logrado tú hasta este momento?”, le preguntó la Tigresa del Oriente a Wendy Sulca, de 26 años.

