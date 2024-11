¡Un éxito rotundo! Conquista Drake Bell a fans chihuahuenses con su tour “Non-Stop Flight”

Con gran éxito, el cantante y actor estadounidense Drake Bell se presentó la noche de este viernes en las instalaciones del gimnasio Rodrigo M. Quevedo, donde conquistó a centenares de fans chihuahuenses que se dieron cita en el lugar para ser testigos de la gira “Non-Stop Flight”, que promociona el famoso por importantes plazas de la República.

Dado que en la asistencia predominaron los seguidores jóvenes, la velada puede resumirse como una que estuvo llena de música, energía desbordante y momentos únicos que cautivaron a quienes, por real lealtad al intérprete, o bien por la nostalgia de la serie que protagonizó junto a Josh Peck entre 2004 y 2007, se congregaron para disfrutar con su presencia y canciones.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Y no salieron decepcionados, pues ataviado con un traje blanco cuyo saco se adornó con motivos relativos a la aviación, el cantante ofreció más de hora y media de un espectáculo de calidad, tiempo que aprovechó para promocionar su reciente álbum, llamado justamente como la gira que realiza.

Verdaderamente, fue un vuelo sin escalas (traducción literal del nombre del disco y el tour) que llevó a los espectadores a vivir las más bellas emociones, pues aparte de la nostalgia citada, este paseo por los aires igual puede calificarse como una auténtica montaña rusa.

Esta última subía y bajaba de la alegría a la emoción por ver a la estrella en vivo, así como a los suspiros por recordar al amor de la primera juventud, o bien por tener al amor ahí en un ladito disfrutando del concierto. Hubo para escoger, en ese sentido.

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Durante la duración del concierto, las “Drakesters” no mostraron intención alguna de bajarse del avión en el que el piloto, cuyo timón fue su casi inseparable guitarra, las paseó con sus más recientes canciones, así como covers y sus éxitos consagrados como, "Let me entertain you" o "You are not thinking".

Pero sin lugar a dudas, su canción más… coreada, esperada solicitada, amada y cantada, fue (no podría ser otra) “I found a way”, tema central de la serie que catapultó su carrera y con el que muchos de los presentes en el gimnasio crecieron, mismo que sobresalió de un verdadero variado play list que a nadie dejó indiferente.

En resumen, la de este viernes fue una noche para recordar por mucho tiempo gracias al estupendo vuelo musical que, sin escalas, ofreció Drake Bell quien, cual piloto experimentado, logró en esta capital el “aterrizaje perfecto”, a decir por lo bienvenido que fue durante todo el concierto por sus seguidores chihuahuenses.