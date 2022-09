Coque Muñiz regresa a los escenarios tras operación

Jorge Coque Muñiz, uno de los boleristas que defiende las canciones de contenido romántico, regresa este sábado 17 con el concepto de cabaret al Lunario del Auditorio Nacional, con su hijo Axel Muñiz como invitado. Él, no es el mismo de las 28 veces anteriores que ha pisado dicho escenario, pues sin perder su buen sentido del humor y optimismo, reveló que en la primera semana del mes se mantuvo hospitalizado por una cirugía.

“Ya no fue el hecho de aguantarme los dolores y las constantes idas al baño, sino que me dio miedo que contrajera cáncer de próstata por mi renuencia de no entrar al quirófano”, planteó en concurrida conferencia presencial.

Informó que Universal Music lo tiene firmado para nuevas producciones y que en este 2022 cumplió la cuota de su nuevo álbum Azulejos 3, del que concluyó la promoción y será hasta enero del 2023 que entregue el volumen 4.

Expresó que tras los últimos meses, “la pandemia sí ha afectado a talentos jóvenes que hasta sus disqueras los dejaron libres. Sin embargo, el género regional mexicano tiene grandes exponentes no sólo en grupos, también en solistas como Christian Nodal y Ángela Aguilar.

“Si hubiera una posibilidad con uno de ellos, sí haría una colaboración y ya yéndome más alto, quiero un dueto con Alejandro Fernández, actual exponente de la música ranchera estilizada”, precisó en la charla.

El hijo de El lujo de México dijo estar muy emocionado porque en el mismo Lunario tiene nueva fecha para el próximo 7 de octubre: “Este escenario es muy noble porque la audiencia desde cualquier lugar en que se encuentre, ve y escucha muy bien al aritsta”.

Tras guardar convalecencia de menos de 10 días, Jorge Coque Muñiz pisa el Lunario del Auditorio Nacional para ofrecer sus canciones como La otra parte de ti y sus boleros Fina estampa, Ódiame, Nomás contigo, Cuando me enamoro, Mentira, Mi árbol y yo, que incluye en el disco Azulejos 3.