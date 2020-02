Cuenta sus "Aflicciones"

A 12 años de haber cambiado el poder, el dinero y las drogas por seguir a Cristo y convertirse en pastor, Néstor Martínez dirige “Aflicciones. La película”, filmado en Chihuahua con talento local y guion escrito por él mismo, basado en su propia vida.

“Trata de mi biografía, el antes sin Dios y después con Dios, un cambio de vida, es mi historia, andaba en el narcotráfico y las pandillas, Dios me sacó de ese ámbito y quiero mostrar que sí hay una nueva vida”, dijo Néstor a Gossip.

“Mucha gente dice así soy y así me voy a morir, lo que queremos proyectar en la película es que sí hay un mensaje positivo y cristocéntrico, que vean que sí hay un cambio para el que quiere”, añadió.

Néstor vivía a huyendo cuando empezó la guerra de los cárteles hace 12 o 13 años, “fue cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo y Dios me libró hasta de la muerte, en ese tiempo me mandaron matar, por eso le pusimos ese título, porque la Biblia dice que en este mundo tendréis aflicciones, pero Jesús dice no temas, yo he vencido al mundo. Mucha gente piensa que todo es felicidad, pero estamos viviendo una cruda realidad. Hay un cambio, si entregas tu vida a Cristo, Dios te puede sacar de lo peor, de lo vil y menos preciado Dios puede hacer algo hermoso”, dijo.

Hace unos años Néstor fue director artístico en la película “Sí existe” que produjo Miguel Solís Díaz. Ahí aprendió a mover las cámaras, checar el audio, adquirió experiencia, además produce música con temas de reflexión para los jóvenes, contra el suicidio, antidrogas, puro rap positivo y cristocéntrico.

“Estamos buscando transmitir un mensaje positivo de vida a la sociedad, principalmente a los jóvenes, proyectando un testimonio de lo que desgraciadamente se está viviendo en la realidad, la violencia en las calles”.

En la película, que se filma en Chihuahua y Santa Eulalia, actúan Katia Lucero y Guadalupe “Lupillo” Martínez.

“Queremos mostrar que este no es el camino, que hay una vida después de andar en el camino erróneo, es nuestro pequeño grano de arena para contribuir a que menos jóvenes vayan por esos caminos”, comentó Lupillo.

El rodaje está por terminar y ya están en pláticas para que llegue a los cines en cuanto terminen la edición y posproducción.

El joven productor afirma no tener miedo a la muerte y recordando un pasaje bíblico asegura que para él “vivir es Cristo y morir es ganancia, al principio cuando empezó el cambio sí tenía temor, pero va creciendo tu fe y te vas haciendo fuerte, ya sabes que tu casa no es aquí, es allá arriba, entonces ya no peleas tanto estar aquí, pierdes el miedo”.

Ahora da conferencias en la policía y en las secundarias, llevando un mensaje positivo de que sí se puede cambiar, “me sirve para dar luz a la gente que está en la oscuridad como yo antes”.

“Queremos mostrar que tener droga, dinero, poder, no te va a servir porque no puedes disfrutarlo por las consecuencias que trae, estás siempre asustado, con miedo, como Néstor, que no podía salir a disfrutar, es mejor no tener nada pero estar en paz”, señaló Katia.

