Dalilah Polanco incógnita

Los monólogos se sortearon, conservando el anonimato del autor, en una videoconferencia donde por fin conocieron a sus compañeros, para que cada uno estudiara su texto y lo grabara con celular.

“Ya hice mi tarea, no tenemos comunicación entre nosotros para no anticipar la sorpresa, no sabemos quién va a interpretar el monólogo de quién”, advirtió sin revelar nada más.

“Lo único que te puedo decir es que me divertí, me la pasé bien, pasé momentos de crisis que no sabía qué hacer, porque me estaba quedando muy largo el monólogo, pero al final triunfé”, dijo.

En cuanto al texto que le tocó actuar, señaló que no fue difícil, “me imagino que quien lo escribió pasó lo mismo que yo. Ya quiero verlos, saber quién lo actuó, porque aparte conociendo los nombres de los involucrados da la ilusión pensar que lo haga esta, o este, te haces muchas ideas en la cabeza, espero que quien sea se la haya pasado tan bien como yo”.

Sin vacilar aseguró que lo volvería a hacer “feliz y contenta, me pareció muy divertido, me la pasé muy bien… son pura gente talentosa, quisiera saber a quién se le ocurrió”.

Dalilah invitó a apoyar el teatro mexicano, “únanse a nosotros, el teatro es cultura y estas son las nuevas plataformas que tenemos para llevar a ustedes la diversión que hacíamos antes de manera presencial”.

Aseguró que la pandemia la ha tratado bien, “me dio la oportunidad de estar en mi casa, cuidar mis cosas, hacer jardinería, ingeniería, pintura, fontanería, lo que sea y estoy muy contenta. Empecé a trabajar hace ocho semanas en televisión en ¡Cuéntamelo ya!, con todos los cuidados, una semana sí y otra no. Extraño mucho pisar un escenario de teatro y agradezco que haya gente maravillosa como los que hicieron Artistas en Incógnito y que me hayan invitado”, concluyó.













