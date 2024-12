Damaris Bojor pasó de cajera en una tienda a crear el folkpirano, un nuevo género musical

Hasta hace algunos años, Damaris Bojor aún se encontraba detrás de una caja registradora atendiendo la tienda de artículos de conveniencia de sus padres, sin embargo, ahora, su rostro ya es conocido por muchos gracias a shows que ha tenido en el Auditorio Nacional, el Festival Internacional Cervantino o las Fiestas de Octubre en Guadalajara, cantando su propuesta ante miles de personas.

Bojor nació en Hermosillo, Sonora en 1993. Estudió Artes Plásticas, se graduó y fue hasta el 2022 cuando decidió darle un giro a su vida y comenzar a cantar, hobbie que tuvo desde pequeña, pero que no había desarrollado.

“Yo no me esperaba que me iba a ir tan bien tan rápido, el año pasado nos tocó estar en el Cervantino y pensé que era lo más grande que me iba a tocar, luego me invitaron al Auditorio Nacional como abridora de shows de Daniel, Me Estás Matando y este año pensé que no iría a nada grande y fui a las Fiestas de Octubre en Guadalajara a abrirle a Caloncho”, afirmó la cantante en entrevista.

Gossip Festival M Jazz regresa a la CDMX: GoGo Penguin, Azymuth y Melanie Charles

“Siento que he tenido mucha suerte, pero también siento que estoy en un momento cultural en el que el tipo de música que hago es muy bien recibida en todas partes y como que la gente conecta muy bien”, agregó.

Bojor tiene una propuesta distinta, fusiona dos culturas, la de Estados Unidos y la de México a través de los géneros del folk y el campirano, a lo que ella describe como “Folkpirano”.

Su elección por adentrarse en este género nació de la música que escuchaba justo en el momento en el que era cajera. Recuerda que una señora vendía distintos objetos en un tianguis afuera de la tienda donde trabajaba; ella siempre puso música campirana, mezclas de sonidos de la Sierra de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, esto le generó gran interés a Bojor, lo que después quiso explorar.

Así fue que nacieron sus sencillos “Nube de paso”, “Volar”, “Poemas”, “Miro al cielo”, entre otros.

Recientemente lanzó una reversión del tema “No es normal”, producido por Iván de la Rioja (Daniel, Me Estás Matando) en la que se cuenta la historia de un amor no correspondido, mostrando el miedo que alguien pudiera sentir mientras busca declararse a una persona y que pueda sufrir un posible rechazo.

“Es una canción de desamor adolescente porque tengo otras canciones de amor que son más maduras, pero esa canción la rescaté de mis primeras composiciones, es más autobiográfica porque sí fue como un primer desamor, la escribí, la dejé en el olvido y la rescatamos, es un tema de amor adolescente ya superado”, contó.

El tema, ya disponible en plataformas, forma parte de la nueva producción de Bojor que incluirá quince canciones, mismas que estarán disponibles en la primavera del próximo año.

Foto: Omar Flores / El Sol de México

El pasado 22 de noviembre, la artista ofreció un concierto en su natal Hermosillo, en donde interpretó algunos covers y sus últimos lanzamientos.

“Yo siento que lo que me ha funcionado es que la gente escuche mi música en vivo, la gente decide sola si la música la escuchan o no por más que quieras obligar a la gente a escuchar algo que no les va a gustar, más se alejarán, pero si es lo contrario, hay aceptación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Pienso que mientras más exposición tengas ante un público más grande será la opción de que puedan conectar con tu propuesta”, aseguró.