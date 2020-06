Damián Valenzuela lo da todo por el country

Con la convicción de entregarse por completo a una nueva etapa de su carrera musical, Damián Valenzuela compone, produce, mezcla, edita y presenta “Todo lo que soy”, su primer sencillo como solista.

“Esta canción tiene dos significados: primero tal cual pasa en el video, esa chica a la que no te puedes acercar, después te quitas el miedo y te lanzas; pero en lo personal refleja el miedo de salir al mundo, esa incertidumbre de si me van a aceptar, si me van a querer, hasta que decido dar todo lo que soy, por eso quise que fuera el primer sencillo”, contó el cantante a Gossip.

Damián tiene más de 15 años en la música, pero se inclinó por el country hace nueve, tenía una banda que tocaba cóvers. Hace dos años decidió ponerse frente al micrófono y comenzó a cocinar este proyecto.

“El country estuvo presente desde pequeño, con la familia, como en la mayoría de la gente vaquera del norte, escuchando Kenny Rogers, Alan Jackson, Eagles. Pero siempre preferí lo comercial, el pop, el rock, hasta el electropop. Cuando me invitaron a una banda inicié como baterista y una vez me pidieron que cantara”, narró.

Y le gusto tanto que incorporaron más versiones de ese tipo y quiso salir de atrás, desde hace tres años y medio tenía su grupo Mangas Coloradas, tres de los músicos están con él en este proyecto.

“La intención es lanzar el disco completo en noviembre con 12 canciones originales, producción mía, pero antes voy a sacar sencillos o un EP de cinco temas, incluido este último y ver la respuesta para empezar a generar un poquito más de audiencia estable, no tanto por la emoción del momento”, explicó.

Y es que gracias al boom que generó este video le llegaron propuestas para tocar en Fort Stockton, Marfa y Pecos, Texas, así que ya está armando la gira para mediados de julio.

