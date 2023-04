Dan claquetazo oficial de Vencer la culpa con Claudia Martin y Gaby de la Garza

Rosy Ocampo, productora, Benjamín Cann, jefe de directores; y las protagonistas Claudia Martin, Gaby de la Garza, María Sorté y en su debut como actriz juvenil Romina Poza, presidieron el pizarrazo de arranque de grabaciones de Vencer la culpa, que se estrena el 26 de junio.

En el Foro 8 de Televisa San Ángel, la realizadora Rosy Ocampo presentó oficialmente a las cuatro actrices, que van compartirán a cuadro con Gabriel Soto, Matías Novoa y Carlos Ferro.

La telenovela que tendrá locaciones en la Ciudad de México, Guadalajara y Estados Unidos, como base temática tendrá el sentimiento de culpa, aunque también va a manejar desapariciones de mujeres. “El seguir con la franquicia de Vencer es porque ha sido un éxito las telenovelas y ahora iniciar con la quinta trama, es un reto mayor. Estamos aquí, luego de mucho trabajo de investigación y de escritura de nuestro equipo literario, donde van historias de impacto, modernas y empáticas con el teleauditorio”, informó Ocampo.

Confía que “van a ver personajes entrañables con realidades que sean espejo con la audiencia, la que encuentre una luz o una reflexión por lo que pasa en cada capítulo pues nuestro objetivo es hacer entretenimiento con impacto”.

Benjamín Cann, con cuatro directores de escena a su mando, resaltó que Vencer la culpa, “la estamos realizando con mucha responsabilidad y compromiso, van subtramas relevantes de actualidad y estaremos platicando a la gente historias que ellos viven en su realidad. Por eso tuvimos que investigar y trabajar mucho para lograr los libretos de manera honesta.

“Para mí es un privilegio coordinarme con un gran equipo, trabajar al lado de una productora que admiro como es Rosy y a lado de actrices y actores que respeto y admiro enormemente. Esperemos que Vencer la culpa toque muchos corazones y haga reflexionar al telespectador”.

Vencer la culpa, volverá a unir a cuatro mujeres de diferente edad y estrato social y económico, debido a la desaparición de una chica y sus caminos se van entrelazando.

En medio de las grabaciones, en entrevista con El Sol de México, la actriz Claudia Martín, quien interpreta a Paloma, expresó: “Soy una chava que carga con culpas ajenas que a ella le han tocado palpar y por consiguiente afecta a mi propia vida por cuestiones familiares que a mí me tocan.

“Como Paloma, una chica muy trabajadora, me siento con mucha luz y transmitiré esa luz a la gente que me rodea. Tengo un carácter muy explosivo y mis enojos son continuos. Me identifico también por su independencia total, como soy yo”.

Para la actriz Gaby de la Garza, quien personifica a Manuela, “todos tenemos una culpa qué vencer. Manuela es una mujer que ha salido adelante prácticamente sola. Es madre soltera, tiene que dividir su tiempo en muchos trabajos para sacar dinero para la semana. Es psicóloga y da clases en una universidad, se aboca a brindar ayuda”, confió a este medio.

La primera actriz María Sorté, como Amanda, madre divorciada luego de un matrimonio de 40 años que tiene dos hijos que son su adoración y no aceptarán que retome su vida sentimental, comentó que la telenovela “es una historia bien escrita y los personajes están sumamente bien delineados, porque están basados en historias reales. Todos tenemos una culpa qué llevar y sé que la gente se va a sentir identificada con cada uno de los personajes”.

La juvenil actriz debutante Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, destacó que será Yaneli, una chica que no se queda callada ante cualquier hecho en su contra; “nunca estaré cruzada de brazos para salir adelante en la vida. Sé que nada llega por inercia. Represento a los jóvenes y como tales a veces creemos que nuestra inexperiencia es justificación para sentirnos culpables de algo”.

Vencer la culpa, a partir del 26 de junio próximo por el canal Las Estrellas a las 20:30 horas.