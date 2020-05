Dani Martín saca jugo a la red

Más de 1.5 millones de vistas suma a casi un mes de su lanzamiento el segundo sencillo del álbum “Lo que me dé la gana” de Dani Martín: “Los huesos”, a dueto con Juanes.

“Nos conocemos hace 20 años, hemos coincidido en escenarios y cuando empecé a escribir este disco hicimos esta canción en su casa con Camilo Echeverry y Tainy, hace dos años”, contó a Gossip el cantante español, quien sigue el mandato de aislamiento voluntario.

“Llevamos desde el 11 de marzo, intentando ser positivos y llevar esto lo mejor posible, ha sido duro. Incluso no pudimos grabar el videoclip juntos, decidimos hacerlo cada uno desde su casa”, lamentó.

El madrileño no se deja impresionar por el número de vistas en YouTube, sin embargo siente el cariño del público.

“Los seguidores, gente nueva que le sorprendió el sonido y le gustó, nunca había tenido tantas entrevistas, tantas notas, en dos semanas esto se volvió loco y me siento muy honrado y orgulloso de hablar de mi música”, afirmó.

El lanzamiento del álbum, previsto para hace una semana, se quedó en el camino, “pero todo pasa por algo y cuando tenga que salir saldrá. Lo que no depende de nosotros no debemos enfadarnos ni buscarle un porqué, la situación que vivimos es para pensar en la prioridad que es la salud”, subrayó sin ocultar sus ganas de subir de nuevo a un escenario.

“Lo que me da la gana es dejar el sofá de mi casa donde compongo con mi guitarra y salir a buscar algo que soñaba, ritmos que he admirado toda mi vida, británico, latino, folklor colombiano, argentino, mexicano, rock, pop, de todo (…) hay balada, rumba, cabaret, hip hop, hay lo que me ha salido del corazón”.

Dani Martín tiene un show pendiente el 19 de junio en el Metropolitan y está a la expectativa para saber si puede darse o no.

“Quédense en casa, sean pacientes, ayúdense todo lo que puedan. Escuchen mi música, pronto nos veremos y nos daremos un abrazo y un beso cuando todo esto pase”, se despidió.

