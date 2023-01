Danna Paola retoma su Tour XT4S1S por el país

Danna Paola cerró un año lleno de aprendizajes, que según asegura, la hizo tener un golpe de madurez y realidad, y le ayudó a sentirse segura de quién es. En todo este camino, su profesión ha sido un apoyo que le ha permitido crecer como artista y como mujer.

"Tengo ansiedad, como muchas personas, a veces soy mi peor enemiga y eso hay que saberlo controlar. Terapia, etcétera. Pero lo más lindo después de eso es ver que existe una luz, y que la música ya ha empezado a sanar", contó en conferencia de prensa.

"Ahora hago música con gente maravillosa y talentosa, que la ama igual que yo y está igual de loca que yo a la hora de crear. Que estamos dos horas en un estudio, y pasándola bien. Hoy aprendí que en la industria de la música, la consecuencia del éxito es cuando haces las cosas de corazón, y no sólo estás ahí para el producto o la industria", agregó.

La cantante se prepara para volver al Auditorio Nacional los próximos 26 y 26 de febrero, para continuar con su gira Xt4S1S, la cual inició el año pasado y llevó al recinto en una presentación en la que enfrentó una serie de problemas técnicos, que demoraron el show durante media hora, por lo que tuvo que interactuar con su público en lo que regresaba el sonido.

Hoy Danna ve de una forma positiva ese incidente, pues asegura que eso debía pasar para tener un aprendizaje.

"El que se enoja pierde, soy súper perfeccionista, y al momento de estar ahí arriba soy súper exigente, porque es un trabajo de todos. Como le digo al equipo, es un trabajo de todos los que estamos atrás. Fue un momento que me llevo en el corazón, porque este recinto es mágico".

Además de sus conciertos, adelantó que ya está trabajando a todo vapor en un nuevo disco, que espera pueda ver la luz en la primera mitad de este año.

Ajena a la polémica

Pese a que colocó un tuit el apoyo a Shakira (cuando ésta fue criticada por su tema con Bizarrap, donde abiertamente habla sobre la infidelidad que sufrió), Danna Paola evitó profundizar en el asunto, pues no se considera apta para opinar sobre la vida de otros.

"El arte es la mejor guía para liberar emociones, es nuestra catarsis, y ahora sí que a quien le quede el saco o quiera empoderarse. Yo sólo hablo del arte, a ella la amo con todo mi corazón, la admiro muchísimo y cada quien hace su arte como quiere", respondió.

Finalmente, al ser cuestionada por otro tuit que publicó, donde aseguraba que llevaba bebiendo una semana entera, negó que ese comentario se debiera a problemas de alcoholismo, y muy molesta indicó que simplemente se trata de su proceso creativo.

"No se preocupen. Es en serio, cada vez que estoy componiendo me tomo un vinito, una chelita. Es parte de la vida, y aparte está Un trago (su próximo sencillo), de promo. Uno no debe preocuparse, preocúpense en su casa".