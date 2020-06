Danny Koker se muestra tal cual es en Loco por los autos

Danny Koker lo confiesa, detrás de su look de estrella del rock y esa actitud desenfadada que muestra en el show, Locos Por Los Autos, no es parte de un personaje, para el empresario es muy importante mostrarle a la gente que lo sigue, quién es él en realidad.

“¡No sé cómo ser alguien más!, sólo estoy siendo yo y me siento muy afortunado de que la gente disfrute lo que hago, que les encante el show, que amen los carros. Es una maravilla no tener que actuar como alguien más, es una fortuna que las cosas hayan ocurrido de esta manera”; dijo el presentador en entrevista telefónica, reforzando además esta afirmación al asegurar que nunca se ha sentido familiarizado con el termino celebridad.

Gossip Con Trackers, HBO abre la puerta a nuevas producciones e historias de África

“Con toda honestidad yo nunca me he sentido como tal, más bien me siento como el hombre más afortunado del mundo, porque hago lo que me encanta, el trabajo con carros y motocicletas me fascina y lo he disfrutado toda mi vida, ahora me encuentro en una posición en la que tengo un show de televisión que ha estado al aire por casi nueve años y la gente alrededor del mundo disfruta lo que hago”.

El experto en autos asegura que las reacciones de la gente con la que tiene la oportunidad de estar cerca, es otro de los grandes regalos que le ha dejado su paso por la pantalla chica. “Cuando tengo la oportunidad de viajar y de conocer al público y que la gente te diga que les encanta el show y compartan contigo cómo este show los hace sentir bien y cómo los acerca a sus familiares, eso les regala momentos especiales, eso me hace sentir demasiado feliz, saber que la gente disfruta lo que hago. Lo que más amo es tener la oportunidad de repartir sonrisas”.

Koker es dueño de Count’s Kustoms, un negocio dedicado a la reparación y restauración de autos, en donde aprovecha la oportunidad para regalarle satisfacción a las personas de una manera diferente.

“Para ser honesto, ese es el mejor sentimiento en el mundo, el negocio que yo tengo es estresante, tengo mucha gente trabajando aquí, muchos negocios que atender, muchas cuentas que pagar. Son demasiadas cosas que hacer y eso vuelve todo muy estresante, pero los días en que tengo la oportunidad de regresarle a la gente sus carros y ellos quedan tan felices, eso hace que todos los días complicados, así como todo el trabajo duro valga la pena”, aseguró.

Locos por los autos, con Danny Koker, se transmite por History Channel todos los martes a las 16:45 horas.