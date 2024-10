Daredevil Born Again y los estrenos de Marvel para 2025

Como es costumbre para Marvel, las grandes convenciones de cómics en Estados Unidos son el escenario perfecto para dar detalles de las producciones que estrenarán próximamente en la pantalla.

Durante la New York Comic Con, que se celebró del 17 al 20 de octubre en la "Gran Manzana", Marvel dio un adelanto de "Born Again", la serie perteneciente al universo de “Daredevil”, que estará protagonizada por Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, como “Daredevil” y “Kingpin”, respectivamente.

Con fecha de estreno para el 4 de marzo del próximo año, la serie que toma nombre del arco argumental de los cómics de Daredevil, publicado en 1986 y escrito por Frank Miller, no es la única producción que Marvel Studios tiene por compartir, pues además, se suman algunas otras.

Gossip Marvel revela los 4 secretos que sostienen la siguiente fase del MCU

¿Qué viene para Marvel en 2025?

Además de las historias que acontecen en Hell's Kitchen, Marvel Studios tiene en su lista de espera algunos de los títulos más relevantes de la sexta fase del MCU (Marvel Cinematic Universe), es decir, la continuidad en el cine que comenzó desde hace más de una década.

Antes de que "Born Again" aparezca en el catálogo de Disney+, "Captain America: Brave New World" llegará a las salas de cine en febrero, para continuar la historia desarrollada en la serie de televisión "The Falcon and the Winter Soldier" del 2021. La que será la cinta número 35 en el MCU, estará protagonizada por Anthony Mackie como Sam Wilson y dirigida por Julius Onah.

Mientras que Los Cuatro Fantásticos, una de las familias superheróicas que son pilares para "La Casa de las ideas", hará su debut en el MCU con “The Fantastic 4: First Steps”, anunciada durante el fin de semana de la última Comic-Con de San Diego.

Lee más: Celebran a Marvel con una pasarela de moda mexicana

Como villano de la película estará Robert Downey Jr. interpretando a “Dr. Doom”, mientras que en los papeles de los cuatro superhéroes estarán Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Susan Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Industrial Light & Magic (@ilmvfx)

Además de Los Cuatro Fantásticos, "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", la continuación de la exitosa "Across the Spider-Verse", nominada al Oscar, no tiene fecha de estreno, sin embargo, después de aplazarse en 2024, es probable que tenga una nueva fecha para el próximo año.

Blade se queda sin fecha de estreno

Una película que estaba programada para el 7 de noviembre de 2025 era “Blade”, sin embargo se sustituyo por “Predator: Badlands” en el calendario de estrenos de Disney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marvel Latinoamérica (@marvellatam)



La película que estará protagonizada por Mahershala Ali ha tenido varios retrasos desde su rodaje, pues en éste enfrentó la pandemia, además de los efectos de las huelgas en la industria de Hollywood. Después, dos directores quedaron fuera del proyecto, primero Bassam Tariq y después Yann Demange.

Con esas dificultades, la película por ahora no tiene nada definitivo. Cabe señalar que aunque Wesley Snipes volvió a ponerse el traje de El Cazavampiros en "Deadpool & Wolverine", el nuevo Blade no tendrá nada que ver con la saga lanzada anteriormente.