Dari Cabushtak narra los conflictos de jóvenes LGBTTI+ en su nueva novela

A través de sus textos, la escritora Dari Cabushta busca erradicar tabúes. Su novela reciente El aroma lavanda, escrita en 2020, aborda las diferentes problemáticas a las que se enfrenta una persona que hace públicas sus preferencias sexuales.

“Es una historia ambientada en una zona rural y habla de los problemas que hay en este país, en pleno 2022, de homofobia, crímenes de odio e identidad de género. Surgió de las vivencias de uno de mis amigos que viene de una zona rural y me contó lo complicado que puede resultar ser gay en un ambiente rural, alejado; en ese entonces también ocurrieron dos crímenes de odio que me dejaron reflexionando mucho y los plasmé”, afirmó la autora en entrevista.

El texto está disponible en Wattpad, una de las plataformas de lectura y escritura digitales más extensas a nivel mundial.

Ahí mismo, Cabushtak ha compartido cuatro novelas más, tres de ellas con temáticas alusivas a la comunidad gay, por ejemplo, El balcón vecino, escrita en 2018 bajo el argumento principal de que la ropa no tiene género.

“Mi inspiración viene de las cosas que me gustan desde antes, como la cultura asiática o temas de fotografía. Para esta historia yo atravesaba una situación de independencia de irme a vivir sola, justo eso quise retratar eso en esta novela”, expresó la joven de 22 años.

La pasión por escribir la descubrió a la edad de nueve. Desde entonces ha dedicado su tiempo libre a dejar un registro de su día a día, así como los obstáculos que ha enfrentado durante su crecimiento.

Escribir sobre diferencias de género o preferencias sexuales, son temas que le parecen cercanos, sobre todo al ser parte de la comunidad y considerarse como una persona asexual.

“Es real que, cuando voy escribiendo o escuchando las experiencias de mis amigos que inspiran de alguna forma mis novelas, me doy cuenta que muchas de las cosas por las que ellos pasaron y que yo también las pasé.

“Me defino como una persona asexual y esto también tiene bastantes prejuicios dentro y fuera de la comunidad; me di cuenta que me era complicado relacionarme con otras personas, me sentía aislada, recibí algunas burlas y comentarios dudando de mi propia identidad o preferencia y, a su manera, fue doloroso porque en la adolescencia no fue tan sencillo entenderlo”, expresó.

A pesar del orgullo que le da escribir novelas de más de 170 mil palabras, Dariana Xicohtencatl, su nombre real, busca llegar más lejos y escribir un libro con el cual pueda conectar con más personas, no sólo a nivel nacional.

“Lo que quiero lograr con mis escritos es inspirar a otras personas a escribir también, a que generen esa catarsis mediante la escritura. Para mí es bastante bonito que me han dicho que mis historias los han inspirado a escribir o que los ha motivado a aceptarse a ellos mismos, esa es una de las cosas más geniales.

“Justamente me encantaría ampliarme fuera de internet, a los libros en físico, si tengo la oportunidad, sería grandioso porque es una de las cosas que más deseo”, sostuvo la originaria de Morelia, Michoacán.