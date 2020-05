Darío Ripoll es súper apasionado

“Ha sido una aventura muy emocionante desde que empecé esta carrera hace 25 años, con momentos difíciles, complicados, que me hacen crecer, me hacen más fuerte, porque esta carrera es de resistencia, de tener una gran pasión por lo que haces”, hizo un breve balance a Gossip el actor Darío Ripoll sobre su trayectoria.

Así se ha manejado el intérprete, apasionado en todo lo que hace, desde que estudió teatro y en sus primeros trabajos, pero siempre hay algo que aprender y “con el tiempo te conviertes en mejor actor y mejor persona”, señaló.

Darío y Luis Fernando Peña llevaban 80% de la producción de “Fronteras” de Santiago Serrano, con el tema de la migración, cuando los teatros cerraron y tendrán que esperar para volver a levantar el proyecto.

“La obra ya se ha puesto en Buenos Aires, Nueva York, París y Sao Paulo. Es teatro del absurdo, lleva comedia y drama, un texto que me entusiasmó muchísimo cuando lo leí hace cuatro años. Pero vamos a tener que reagendar, calculo que a fin de año o principios del otro”.

La carrera de actor está llena de sueños, “te quieres comer el mundo cuando empiezas, tener un nombre, que la gente reconozca tu trabajo, pero nunca te pones a pensar cómo te vas a ver en 25, 30, 40 años, no”, afirma Darío Ripoll, quien hace el papel de Luis San Román en “Vecinos”, que estrenó temporada hace pocas semanas.

Así, puedes disfrutar de él a las 18:30 horas en los domingos familiares de Las Estrellas y, junto a sus compañeros, le ha ido muy bien, por lo que esperan regresar al foro a finales de junio para grabar una nueva temporada.

“Ha sido una aventura increíble, 15 años en el gusto de la gente, un programa icónico de la televisión, sin lugar a dudas, estamos muy contentos de que siga vigente. Sí hay un antes y un después de este personaje, que me ha acercado más con el público, me ha vuelto más popular, me abrió la posibilidad de que la gente conociera mi trabajo, no nada más el de Vecinos, sino de otros géneros, feliz de poder seguir haciendo este proyecto que le da tanta alegría a la gente y combinarlo con otros proyectos más personales”, admitió.

