De la ficción a la realidad: la enemistad entre Columba Domínguez y Dolores del Río

De entre las muchas historias y leyendas que nos ha dejado la época de oro del cine mexicano, la enemistad entre Columba Domínguez y Dolores del Río sigue siendo memorable. Una historia que pasó de la ficción de la pantalla grande a la vida real de las dos grandes actrices mexicanas.

El momento cumbre de esta tensión fue una cachetada. Mientras grababan “La malquerida”, Dolores del Río propinó una bofetada con tanta fuerza que marcó el rostro de Columba Domínguez y la hizo rodar por el suelo.

COLUMBA DOMÍNGUEZ YA ERA UNA ACTRIZ DESTACADA

Columba Domínguez ya era una de las actrices emblemáticas de la cinematografía nacional. No solo por su belleza, sino por su trabajo actoral, especialmente sus interpretaciones bajo la dirección de Emilio Fernández, quien más tarde se convertiría en su pareja.

Así vendría destacadas actuaciones de Columba en producciones como “La perla”, “Río escondido”, “Maclovia” -actuación que la llevó a ganar el premio Ariel a mejor coactuación femenina-, y al que vendría su primer protagónico: “Pueblerina”, una de las películas sobresalientes en la historia del cine mexicano, señala el sitio Sensacine.

EL INICIO DE LA RIVALIDAD

De acuerdo a La historia detrás del mito, la rivalidad entre las dos divas del cine comenzó tras un presunto romance que “El indio” Fernández sostuvo con Dolores del Río, actriz y protagonista de las películas “María Candelaria”, “Las abandonadas” y “Flor Silvestre”.

Fernández, para su siguiente película, “La malquerida”, reunió a las dos actrices en un melodrama que cuenta la historia de un par de mujeres se disputan el amor de un hombre. Un triángulo amoroso donde las escenas de celos y rencores parecían, según los rumores, calcados de la vida real.

ASÍ FUE LA CACHETADA QUE LE PROPINÓ DOLORES DEL RÍO

En el programa, Columba recuerda el episodio de la bofetada y relata que, el día que graban la escena, Dolores del Río llevaba puesto una argolla de matrimonio ovalada. “Cada bofetón que me dio, que fueron tres con la argolla, me golpeó esta parte del hueso de la barba; se me puso negro, dejé de trabajar un día”, evoca.

Poco después del estreno de “La malquerida”, Columba Domínguez se separaría de Emilio Fernández y continuaría una prolífica carrera en el cine al lado de directores como Luis Buñuel o Ismael Rodríguez. Pero la enemistad con Dolores del Río será un episodio que siempre se recuerde por pasar de la ficción a la realidad.

