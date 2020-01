De nuevo en la carrera por la corona

Súper contenta y agradecida “por esta segunda oportunidad que me da la vida, que me da Mexicana Universal, de representar otra vez a Chihuahua y luchar por esa corona nacional para volver a representar a mi país”, así se expresó Andrea Meza luego de recibir la estafeta de parte de Marissa Navarro, el sábado en el auditorio de céntrico restaurante.

Como se recordará, Andrea fue nombrada Miss Mundo Américas al quedar como primera finalista en 2017, “sin duda Miss Mundo me ha dejado un crecimiento personal y he aprendido mucho acerca de los certámenes de belleza, en qué consisten, cómo manejarte”, dijo a Gossip.

“Pero también habrá otras personas que lo vean como una desventaja, por el tema de que a lo mejor existe mucha presión sobre mí porque tienen una expectativa muy alta”, añadió.

Sin embargo, Andrea lo está tomando como un reto para seguir creciendo y aprendiendo, demostrando lo que es capaz de hacer y utilizando su voz para llevar un mensaje a la comunidad, hablando de todo lo que pueden hacer las mujeres y siendo ese ejemplo de que si lo quieres lo puedes conseguir.

“Cuando llegué a Miss Chihuahua y Miss México era inexperta en el tema, era mi primera vez en un certamen de belleza, me dejé llevar por mis directores y coordinadores al 100%, hice exactamente lo que ellos me dijeron y estuve muy satisfecha con los resultados que tuvimos en aquella participación, en todo lo que hice, me quedé con muy buen sabor de boca y muy agradecida con todos y cada uno de ellos”, señaló.

Por lo que en esta segunda oportunidad quiere tener más iniciativa propia, “ya sé a lo que voy y quiero también opinar acerca de lo que se hace o no se hace, si vamos o no vamos, tener voz y voto en todo el proceso de preparación, de llegar al nacional decir cómo nos vamos a manejar, ya tengo el conocimiento para poder hacerlo”.

No obstante, en esta ocasión la experiencia será diferente ya que el formato de Mexicana Universal es de reality show, “nunca he estado en uno, tengo un poquito la idea en qué consiste, pero voy a disfrutarlo todo, vivirlo al 100% para decidir después si me gustó o no”, declaró.

Con todo y su experiencia en Miss Mundo, Andrea Meza aseguró que no se sentará en sus laureles y trabajará duro para conseguir la corona de Mexicana Universal.

Para ello se preparará de todo a todo de nuevo empezando desde ceros, retomará sus clases de oratoria, pasarela, inglés, expresión corporal y todos los aspectos necesarios para llegar con toda la disposición al reality nacional.

“Gracias por todo el apoyo, por confiar en mí, he recibido mil y un mensajes pidiéndome que fuera la representante de Chihuahua y deseándome éxito. Quiero decirles que los voy a representar de nueva cuenta de la mejor manera, que estoy muy orgullosa de llevar el nombre de Chihuahua en mi banda”.

