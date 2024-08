Debi Nova habla sobre el significado del amor en su carrera y prepara un nuevo sencillo

Debi Nova se encuentra en una etapa de celebración, ya que después del lanzamiento de su disco “Dar vida” (el cual presentó en mayo pasado), está gozando del éxito de este material y a la vez compaginando su vida profesional con la maternidad.

“Siempre estoy creciendo y transformándome, pero sí estoy viviendo de una manera muy linda el resultado de lo que ha sido este álbum, por lo que me costó”, cuenta en entrevista con El Sol de México, en una pausa de la grabación del video de su tema “Primera cita”.

La nominada al Premio Grammy (en 2021, por su disco “3:33”) agregó que su labor como artista la enriquece, pues le permite estar en contacto con sus emociones, y a la vez acercarse a su público.

“La música para mí es el medio más poderoso que tenemos para sentir y conectarnos. Cuántas veces no me he sentido triste y pongo una canción que me alegra el corazón, agradezco mucho que ese sea mi trabajo”, declaró.

“Puedo levantarme y sentir algo y escribirlo, plasmarlo en una canción y compartirlo, con la esperanza de que a alguien le haga bien y lo acompañe. La música me enseña eso, a estar con mis emociones y conectar con mi corazón”, agregó.

DISFRUTA AL MÁXIMO DE SU MATERNIDAD

Tras el lanzamiento de su disco, que fue el primero tras cuatro años de no grabar y a dos años de haberse convertido en madre, reconoce que el hecho de viajar y estar alejada de su hija es un reto para ella, y ser una inspiración es su principal motor para seguir creando.

“Lo considero un regalo que le hago a mi hija, son canciones que honran mucho la maternidad, el amor y ese cambio que atravesé. Ha sido muy bonito verlo hecho una realidad”.

Con respecto a la influencia que su pequeña ejerce sobre sus creaciones más reciente, asegura que la ha llevado a tener sus emociones a flor de piel, lo cual se traduce en mayor sensibilidad al momento de componer e interpretar.

“Dicen que cuando los hijos vienen te abren más campo en el corazón, ella me ha hecho vivir la vida de una manera más intensa, y eso se traduce a mi trabajo, a mis relaciones y por supuesto a mis canciones”.

PREPARA SU PRIMER LUNARIO

El próximo 9 de octubre, Debi ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, donde presentará el disco “Dar vida”. La costarricense se mostró emocionada por esta presentación, ya que es su primera vez en este recinto, el cual considera uno de los más importantes de la capital mexicana.

“Traté de encontrar un repertorio que contara la historia de lo que fue para mí hacer este álbum, lo considero el resultado de una gran transformación”, adelantó con respecto al show.

“Cuando hice el espectáculo en Costa Rica contaba con cuatro secciones, una era la gestación, la otra transformación, reflexiones y después celebración. Esas cuatro etapas fueron hacer este álbum, busco canciones que me ayuden a contar esa historia”, finalizó.

Para los próximos meses, la artista seguirá lanzando nuevos sencillos, y el 22 de septiembre abrirá el concierto del grupo Matisse en el Auditorio Nacional.