Debuta Andrea Meza en Telemundo

A través de su cuenta de Facebook, Andrea Meza presumió su debut como conductora del programa “En casa con Telemundo”, televisora a la que se unió hoy, luego de haber terminado sus labores como Miss Universo.

La chihuahuense ya forma parte del staff de esa empresa la cual le dio la bienvenida por medio de un mensaje en redes sociales donde se confesaron felices de tenerla, a lo que la reina de belleza respondió con “caritas de corazones” y de inmediato surgieron las reacciones positivas entre los internautas.





Durante el estreno oficial de Andrea como conductora, la producción le preparó diversas sorpresas entre ellas, alfombra roja para su recorrido inicial y recibimiento al son del mariachi seguido del mensaje de la también ingeniera quien una vez más, resaltó su satisfacción por el inicio de este proyecto para el que tuvo que esperar varios meses debido a su agenda como Miss Universo.

'Yo siento que en mi vida han pasado mil cosas en muy poquito tiempo, hay veces que de pronto se vuelve abrumador pero es algo que siempre quise hacer y agradecida con la vida de que se me han presentado oportunidades y ha habido personas que creen en mí y no me queda más que aprovechar todo lo que llega, disfrutarlo, aprender y seguir creciendo'', comentó la oriunda de este estado.

En su participación recordó emociones vividas desde que ganó el certamen mundial a la fecha, su cambio de residencia a Estados Unidos y su nuevo departamento el cual adquirió con su novio, Ryan Antonio.

'Mis papás lo viven como si fuera un logro también propio y cuando puedo estamos en contacto, hablo con ellos y se morirían por conocer en donde trabajo, en donde vivo. Ellos no pudieron conocer mi casa en Nueva York, entonces ahora si quiero que vengan y conozcan aquí en Miami'', comentó la famosa.

Para cerrar con broche de oro este día, Andrea Meza recibió como invitada, de manera virtual, a Lupita Jones y de forma presencial, a su novio, quien le llevó rosas.