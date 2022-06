Desde Belinda a Linkin Park: todas las referencias en la nueva canción de Christian Nodal

n uno de los “beefs” más inesperados del mundo de la música, Christian Nodal sorprendió a las redes sociales esta semana con un tema dedicado para J Balvin, que se anunció con bombo y platillo en las redes sociales luego de que el colombiano ofendiera a Nodal con una publicación en su Instagram, aparentemente haciendo burla del aspecto con el que llegó a presentarse a Hermosillo.

El tema “Girasol”, con el que Nodal se aleja del género ranchero para hacer una clásica tiradera en forma de rap, está lleno de referencias a la industria de la música y el entretenimiento, nosotros aquí te las explicamos.

Johnny Depp y “La innombrable”

A veces una persona puede asemejarse a una persona, sin embargo que las características hagan que se parezca a dos famosos tan distintos es una rareza / Foto: Cortesía | Facebook Christian Nodal y Johnny Depp

Nodal empieza fuerte, no dudó en incluir a Belinda en su tema y de paso hacer una comparación al caso más mediático en la historia de la farándula, el juicio por difamación por Johnny Depp contra su ex-pareja Amber Heard.

“¿Quién te dio el derecho de burlarte del dolor ajeno?

Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues qué bueno,

si la “innombrable” me arma un caso eso verán de nuevo”

¿Tiene Belinda razones para armar un caso contra Christian Nodal? De eso no hay ninguna evidencia hasta el momento, aunque el tema de su separación ha sido un punto de inflexión en la carrera artística del sonorense; no ha guardado en secreto el dolor que le causó la separación.

The Boy From Medellin

Con un lenguaje que no por obvias razones no podemos citar en este sitio, pero que ya te habrás de imaginar, Girasol menciona el documental producido por J Balvin sobre temas de salud mental, responsabilidad social y los miedos que acompañan al estrellato.

En el largometraje se pueden ver escenas íntimas de la vida de J Balvin, como sus ataques de pánico y su relación con su recién formada familia con la modelo Valentina Ferrer. Según Nodal, el que se haya “burlado” de él en uno de sus momentos más difíciles hace dudoso que realmente le de importancia a la salud mental de un compañero del medio artístico.

Los gustos musicales de Nodal

Al mismo tiempo que expresa su desdén por el colombiano, el tema aprovecha para nombrar a algunos “ejemplos sabrosos” que sí disfruta escuchar y que para él exponen mucho mejor el arte de la música.

Entre los reggaetoneros que Nodal admite le ponen a bailar están los clásicos de clásicos y principales exponentes del “reggaeton viejito”, Arcangel, Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón. Estos apenas necesitan introducción, han inspirado a muchos músicos del género incluyendo al propio J Balvin.

“Mira a Maná, y mira a Omar, que también son global

Y su motivación está en la humanidad

Van repartiendo amor, lo reciben pa’ atrás

Porque las letras que ellos cantan siempre logran conectar

¡Eso se llama ser artista perro!”

Les ganó a The Weeknd y Ariana Grande

Christian Nodal no es ningún artista underground, sus lanzamientos convocan a, literalmente, cientos de millones de personas a escucharlos en el mismo día de su estreno. Así pasó con el tema “Botella tras botella” que sacó en colaboración con Gera MX, que salió casi al mismo tiempo que otra esperada colaboración a nivel internacional, The Weeknd y Ariana Grande con “Save Your Tears”.

“Vo’a escupirte en la cara, mijo siéntate y aprende

Botella tras botella lo pegó la gente

Arriba de The Weeknd con Ariana Grande, ¿entiendes”

Haters de Nodal habrá muchos, pero los números no mienten, al momento de escribir esta nota “Botella tras botella” supera las 505 millones de reproducciones en Youtube, el doble que las de Ariana y The Weeknd.

Cerrando ciclos como Chester Bennington

El cambio de Look de Nodal fue, podría decirse, el detonante de todo este drama. El colorido corte de cabello con el que Nodal apareció en su natal Sonora sorprendió a todos por asemejarse más al de un rapero que a un cantante de música regional.

Según explica en Girasol, la inspiración detrás de este cambio de look fue el fallecido vocalista de la banda Linkin Park, Chester Benninton, que era conocido por llevar el pelo corto y grandes aretes; por un tiempo también llevó el pelo pintado de rubio.

Un día como hoy pero de 1976, nació el gran Chester Bennington, músico, cantante y compositor, mundialmente conocido por haber sido el vocalista principal de Linkin Park. #ChesterBennington pic.twitter.com/QuvzNaZ3kz — RETRO. (@ImagenRetro) March 20, 2022

Y no te doy otra nomás porque…

No podía terminar la canción sin mencionar que esta no es la primera vez que a J Balvin le tiran hasta con el cenicero, poco antes el fundador de Calle 13, Residente.

El tema hecho en colaboración con Bizarrap tiene una duración de 8 minutos en los que no se tapan la boca para dedicar insultos y bromas al colombiano, quien es llamado, entre muchas, muchas cosas, falto de talento.

En su momento Residente y J Balvin llegaron a un acuerdo para no seguir generando polémica entre sus seguidores, pero como dicen, una vez que algo está en internet se queda para siempre en Internet.

Publicado originalmente en: El Sol de Hermosillo