Desde su casa, comediantes estrenan el programa La cuarentena

La televisión ha tenido que evolucionar para continuar ofreciendo a la audiencia contenidos dinámicos, interesantes y oportunos, ante una situación de encierro en la que las posibilidades se agotan conforme pasan los días, por ello, el productor Alexis Núñez se aventura a crear un nuevo concepto grabado desde casa, La cuarentena: Contágiate de risa, en el que se apoya de la comedia de Gomita, El Costeño, La Chupitos y El Indio Brayan.

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, habló sobre esta nueva apuesta. “Estamos haciendo el programa por una aplicación, nos conectamos todos al mismo tiempo, así se está grabando, funciona como esas apps en las que nos juntamos para hacer video llamadas entre amigos y jugar basta, sólo que aquí estamos haciendo un programa de televisión”.

Con secciones como: Cuarentena de famosos, Soluciones para estar fuera sin salir de casa, Chupe-ejercicios, La encerrona y Tu momento de fama, los conductores hacen uso de sus dotes de comedia para atraer al público que los conoció en la televisión.

“Todos estamos frente a una computadora y ahí empezamos a comentar un poco de cómo estamos pasando nuestra cuarentena y lo que vamos viendo, que hacen algunos artistas en redes, está muy chistoso porque cada quien da su opinión y vamos generando comedia sobre la marcha. Por supuesto tenemos una escaleta que nos da orden, pero tenemos que meter el humor que nos caracteriza a cada uno, tengo que confesar que recurro mucho al humor negro”, declaró.

Para este espectáculo en el que productor, escritores, edición y demás involucrados trabajan también desde casa, Aracely Ordaz deja a un lado a su personaje de Gomita y nos mostrará todo su potencial en la comedia con La Gomi Chacha.

“Es una dama doméstica súper millennial, tiene una aplicación donde interactúa con sus 15 jefes y a través de video llamadas les enseña cómo limpiar la casa, está muy chistosa porque obviamente estamos actualizando todo a nuestro siglo XXI, además de que voy a ir sacando otros personajes que ahí tenía guardados y vamos a ir poco a poco, según se vaya desarrollando el programa y conforme vaya gustándole a la gente”, compartió.

La Gomi Chacha es la más joven de este grupo de conductores y humoristas, por lo que confiesa que la experiencia de sus compañeros ha sido un desafío para estar a la altura.

“Estos personajes llevan años en la comedia, de repente me meten a mí y llevarles el hilo está muy cañón, porque ellos llevan años en esto, a mí me gusta la conducción pero el jefe me dijo, ¿Qué onda te avientas con el personaje? y dije, ¡Pues va! Además quiero que sepan que tendremos invitados durante el programa con los cuales nos conectamos también por video llamada y está padrísimo porque ellos están también desde su casa y no necesitan grabarse”, dijo la conductora.

La Cuarentena: Contágiate de risa se trasmitirá los lunes, miércoles y viernes a las 17:00 horas a través de Unicable. Este proyecto regresa a la pantalla chica a Gomita, quién después de su salida de Sabadazo, probó suerte en el canal musical Bandamax y en una televisora de Monterrey.