“Desparecer por completo”: la cinta que conecta la nota roja y la brujería

“Desparecer por completo”, la nueva película de Luis Javier Henaine, se conecta a doble vía con las fascinaciones por la nota roja y la brujería, dos elementos incrustados en la cultura popular mexicana, dice el director en entrevista con El Sol de México.

“Es una cosa histórica, que viene desde nuestros antepasados. La brujería desde los indígenas estaba aquí, es algo que se ha llevado generación tras generación. La nota roja igual, a pesar de que es algo relativamente moderno, viene desde las ilustraciones prehispánicas, donde hay muertos. Es el morbo de ver, la curiosidad hacia lo desconocido”, explicó.

La fascinación artística por la nota roja y el compromiso personal como fotoperiodista de “Santiago”, interpretado por Harold Torres, lo llevan a un lugar desafortunado, donde experimenta un suceso que parece sólo tiene explicación a través de la brujería. A raíz de ello, sus sentidos se difuminan mientras la manera de revertirlo es cada vez más incierta.

Además de Harold Torres en el papel protagónico, el elenco involucra las actuaciones de Teté Espinoza como “Marcela”, la pareja sentimental de “Santiago”, Fermín Martínez (“Catoche”) y Vicky Araico (“Lupe”).

“Para mí lo importante era contar la vida de ‘Santiago’, cómo está en su vida y en su relación de pareja. También lo que quise retratar es que todo tiene una justificación médica, perfectamente puede ser una enfermedad que le está pasando”, dijo el director.

“Desparecer por completo” rinde homenaje a lugares y personas emblema de las dos vertientes que aborda, por ejemplo, el Mercado de Sonora en la Ciudad de México y su característica parafernalia, así como un par de guiños al trabajo del fotoperiodista de nota roja Enrique Metinides, de quien Luis Javier Henaine comenta “es la persona más importante en el ámbito, sus fotos son obras de arte”.

Respecto a la locación en el mercado donde se venden numerosos objetos relacionados con la brujería, agregó: “Fuimos a filmar allí, fue una de las coas que yo quería hacer. En algún momento se propuso que el permiso estaba muy complicado, y además fue en pandemia, doblemente complicado. Querían filmarlo en el Mercado de Jamaica, pero dije ‘no, debemos hacerlo en el Mercado de Sonora’”, enfatizó el director.

“Desparecer por completo” es la película que marca el debut en el cine de terror de Luis Javier Henaine, luego de hacer la comedia “Solteras”, estrenada en 2019.

“Siempre quise hacer una película de terror, pero nunca se me ocurrió una buena historia, entonces cuando me llegó este guion dije ‘esta historia me encanta’”, comentó sobre el libreto escrito por Ricardo Aguado-Fentanes. “Desparecer por completo” ya está disponible en salas de cine.