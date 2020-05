Después de los cines se preparan los teatros para reabrir

Luego que se anunciara la reapertura de los cines para el 15 de junio y 15 de julio tentativamente, los teatros de Chihuahua se preparan para hacer lo propio en cuanto tengan “luz verde”.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Estamos en espera de que las instancias de salud nos liberen la posibilidad de apertura y pendientes de la información que cotidianamente está manejando el gobernador”, dijo a Gossip el director de Desarrollo Cultural, Daniel Miranda.

El funcionario de la Secretaría de Cultura señaló que a partir del 1 de junio inicia la medición en las diferentes regiones del estado a través de semáforos, que contemplan la incidencia de casos, mortalidad y otros factores.

“No tenemos todavía una fecha, lo que ya empezamos a trabajar es la preparación de esos espacios, en cuanto a sanitización”, indicó.

Asimismo, esperan indicaciones de la Coordinación Nacional de Teatro sobre los protocolos a seguir una vez abiertos los espacios.

“La apertura será gradual, guardando la sana distancia, iniciando a una capacidad de 25%. Obviamente hay que valorar las condiciones de las diferentes salas. No sería el mismo caso para el Teatro de los Héroes que para el de Cámara, el de Camargo o el de Delicias. Hay que analizar cada uno para ver si en las zonas comunes, de tránsito o de acceso se generan aglomeraciones, si tienen suficiente libertad de circulación”, informó.

La prioridad es cuidar la salud de los usuarios, por lo que reiteró que no hay una fecha determinada y que tendrán que seguir guardando estrictas medidas de salud e higiene.

“Vamos a revisar cuáles son los protocolos que siguen los cines, para ver si algo nos puede servir para empezar a aplicarlo”, dijo.

En el Teatro de los Héroes hay que esperar para tener todo el control sanitario antes de abrir, así que eventos como “Los mandamientos de una mujer chingona” o “Agotados” se han estado reagendando, algunos hasta fin de año.

“En el caso de que el artista ya no les permita reagendar, se generará el reembolso a quienes ya hayan adquirido boletos. Obviamente al empresario no le conviene tener una sala al 25% de su capacidad, es inviable (…) hasta ahorita el común denominador, tanto en eventos comerciales como privados, es modificar fechas, la mayoría después de julio, veremos qué condiciones tenemos entonces; otros se movieron hasta 2021. Porque como desplazamos lo del primer semestre al segundo, ya no hay fechas disponibles”, advirtió.

Te recomendamos: Ráfagas --Prevén en Conago caos social --Cabildeo al máximo en el Congreso --¿Por salir, “la Reina del Sur”? Local Aprueba IEE ampliar plazo de suspensión de actividades públicas