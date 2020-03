Día mundial del teatro, se celebra sí o sí

“La luz del teatro es la que emanamos los creadores y la comunicación que tenemos los teatreros con nuestro público, esa no se pierde ni se muere, continúa mientras siga habiendo personas dispuestas a luchar porque se abran los teatros a pesar de todos los pesares y siga la creación escénica adelante”, señaló la actriz Holda Ramírez antes de grabar su mensaje por el Día Mundial del Teatro, que se celebra hoy, lamentablemente con salas vacías.

“Es una distinción que los creadores teatrales y hacedores del arte escénico esperamos algún día poder recibir, porque es la manera de comunicarnos y unirnos espiritualmente a través del deseo, la pasión y la voluntad por seguir creando teatro”, dijo a Gossip, agradeciendo a la Secretaría de Cultura.

“Desde luego es un gran dolor no tener los teatros llenos, no tanto por no poder ver al público personalmente, sino por el sufrimiento mundial que estamos viviendo, no solamente con la pandemia, sino con todas las catástrofes que no nos permiten reunirnos para poder seguir soñando y creando”, afirmó.

A esto añadió “la preocupación y responsabilidad de hacerlo a través del internet, el entusiasmo porque es una forma novedosa de comunicarme con la gente de mi gremio y desearles a los teatristas y toda la gente del mundo, que es nuestro posible y potencial público, que Dios los bendiga, que salgamos con bien de todo esto, que la salud prevalezca y que solamente lo recorramos para poder festejar como se debe, en el escenario”.

En cuanto a su mensaje personal, Holda se refirió al tremendo momento que vivimos a nivel mundial por la pandemia, además de la intolerancia, la incomunicación, la violencia, etcétera.

“Y cómo nosotros los creadores escénicos seguimos levantando el telón, prendiendo las luces, haciendo sueños realidad y levantando la voz y el puño por aquellos que no pueden hablar como lo hacemos nosotros”.

