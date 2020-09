Diana Lucía canta con Manzanero

Desde el “Corrido de Gabino Barrera” hasta una fresca versión de “Si nos dejan”, Diana Lucía hace un viaje “Entre estilos” con su disco debut que contiene 11 temas diferentes, con un hilo conductor.

“Son las ganas que tengo de mostrar que se puede tener una idea fresca de la música mexicana dirigida a las nuevas generaciones”, dijo a Gossip la cantante nacida en esta ciudad.

Su productor, Juan Pablo Manzanero, le sugirió grabar “Contigo aprendí”, con su padre, don Armando Manzanero.

“Nunca imaginé que iba a compartir escenario con él, la química se dio súper bien, obviamente había nervio, miedo a regarla, pero le agradezco al maestro que me dio ánimo para que las cosas salieran bien”, narró.

Diana Lucía no perdió oportunidad de escuchar los consejos del maestro, “que nunca deje de prepararme, que me vio mucho potencial, (pero) nunca está de más tomar clases de canto. Que le eche ganas y no me dé por vencida, que siga con mis sueños”.

Dos de los temas del disco son inéditos: “Debemos dar amor” de Martín Urieta y “Corto circuito” de Mónica Vélez.

“Dos temas que estoy orgullosa de cantar, me gustaría muchísimo escribir, pero todo lleva un tiempo, tal vez más adelante me anime”, señaló.

Aunque se crio lejos del terruño, Diana Lucía apeló a la generosidad de sus paisanos, “apoyen a esta chica que es de allá, tengo muchas cosas qué ofrecerles, al escuchar este disco se van a sentir cómodos, los voy a llevar tal vez a un recuerdo, es una idea muy fresca. En México tenemos una cultura musical muy linda, denles una oportunidad a nuevos artistas para que crezca el talento nuestro. Esto es muy diferente pero al final muy mexicano”, advirtió.

“Este disco que hago para ellos es con mucho amor, son canciones que les van a gustar, quiero compartirles mis sentimientos y experiencias a través de esta música que para muchos representa un recuerdo de infancia o tal vez te la cantó tu abuelo”, concluyó.

