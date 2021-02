Diana Lucía recuerda a esos grandes amores con el tema Corto circuito

Quien diga que no le han roto el corazón, ¡es que no ha vivido! y en el más reciente estreno de la chihuahuense Diana Lucia, Corto Circuito vendrá a ser el recordatorio de ese gran amor. Canción escrita por la multipremiada Mónica Vélez, compositora de grandes temas para Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Reik, OV7 y Gloria Trevi, entre muchos otros.

Diana Lucía nos interpreta la historia de una chica con el corazón roto y un sueño desgastado como dice su canción. La tienes que escuchar y la puedes disfrutar en las principales plataformas de música, Spotify, Apple Music, Claro Musica, Deezer, Amazon Music y YouTube. ¡Seguro te va hacer cantar!

Diana Lucía es una joven con una gran voz y pasión por la música, nació en la ciudad de Chihuahua y actualmente radica en la Ciudad de México, combinando su carrera musical con sus estudios universitarios; su pasión por la música la llevó en 2019 a grabar su disco Entre estilos de la mano de Juan Pablo Manzanero con arreglos de canciones representativas de la música mexicana y temas inéditos.

Su talento y hermosa voz la acercaron al maestro Armando Manzanero y juntos grabaron el éxito “Contigo Aprendí”, que incluyó la filmación de un videoclip con los más grandes estándares de calidad en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México.

CORTO CIRCUITO

Dar un paso es escalar una montaña

Es cruzar un laberinto sin final

Pues sin ti mi casa es una tierra extraña

La luz me daña me hiciste mal





Me persigue tu recuerdo en cada esquina

Golpe a golpe me arrebatas la razón

El silencio de tu foto me asesina

No hay medicina ni solución





Inyéctame aire me asfixio sin ti

Señálame el sur que no sé dónde ir

Enciende una vela que hay un apagón

Un corto circuito en mi corazón





Me dejaste solo un sueño desgastado

Y un futuro que me niego a recorrer

Pues resulta que soy parte del pasado

Me has olvidado no sé qué hacer





Inyéctame aire me asfixio sin ti

Señálame el sur que no sé dónde ir

Enciende una vela que hay un apagón

Un corto circuito en mi corazón

Un corto circuito en mi corazón