¡Diana Rodríguez entregará la corona! Ya viene Miss Teen Universe Chihuahua

La ganadora de Miss Teen Universe Chihuahua y ExpoGan 2022 Diana Rodríguez, originaria de Santa Bárbara, finalizará su reinado este año, quien entregará las coronas a sus sucesoras por lo cual invita a las chicas a estar pendiente de las redes sociales para la convocatoria de los concursos de belleza.

La estudiante de Enfermería en la Universidad Autónoma de Chihuahua expresó sobre sus títulos que será en diciembre cuando dé por terminado su ciclo de Miss Teen Universe Chihuahua, y en el mes octubre se elegirá a la nueva soberana de ExpoGan 2023 cuando se esté llevando a cabo esta fiesta ganadera.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Sobre esta responsabilidad y experiencia que ha tenido a lo largo de los meses dio a conocer: “Llegué al top 15 en la etapa Nacional en Miss Teen Universe que se llevó a cabo la concentración el pasado 7 de mayo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, participaron más de 100 chicas de diversos estados de la República Mexicana.

“Sobre mis labores como reina de ExpoGan estuve presente durante toda la feria en que se desarrolló, hice acto de presencia en varios conciertos que se llevaron en el Palenque, entregando premios y otras actividades, asimismo, en cuestión del otro concurso estoy apoyando en la búsqueda de mi sucesora, la cual inició hace como un mes en todos los municipios de Chihuahua, donde se están llevando los casting en cada uno de ellos como Parral, Ciudad Juárez, entre otros más, para que participen en la fase Estatal y de ahí al Nacional.

En mi caso, que represento a Santa Bárbara fui la primera en participar de este municipio en Miss Teen Universe y me traje la corona, de igual modo la ciudad nunca había obtenido la banda de reina de ExpoGan y también logré poner en alto mi tierra, dejando una enorme satisfacción al ver más niñas que cumplan sus sueños, y que me consideren como un ejemplo a seguir es muy significativo en mi carrera, ya que me han comentado que si yo pude ella también.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo tomé mucho de inspiración a la primera chihuahuense en ganar el concurso internacional en el 2020, Daniela Mora, logrando por primera vez ganar México este evento y me enorgullece que fue una chihuahuense; de igual manera tengo el honor de conocer a Andrea Meza, mucho antes de que yo iniciara en los certámenes, tengo varias fotos con ella, y es un ejemplo para todas”, dijo.

Finalmente, dijo, a las chicas del Estado Grande que no tengan pena de participar, ya que ella era una de ellas, sin embargo, venció la timidez, vergüenza y miedo escénico y logró uno de sus sueños en la vida y continuará en este mundo de las pasarelas.