Dibuja desde casa

Diviértete y aprende en casa con el taller de dibujo “Movimiento y pose de personaje”, que el Instituto de Cultura del Municipio transmitirá en vivo, impartido por Ramón Carrillo, hoy a las 17:00 horas por www.facebook.com/ICMchihuahua.

Dibujar una pose no es complicado, no requiere estudiar anatomía, observar y practicar es lo mejor y si sientes curiosidad, dale un vistazo a ese libro que tienes guardado, no está de más.

Ramón Carrillo empezó su carrera profesional en 2006, dibujando las caricaturas para un periódico impreso hasta 2014. Ha ilustrado libros como “La silla presidencial” y en 2009 publicó su libro “Serio, pero no tanto”. Ha colaborado en animaciones de entretenimiento y publicidad, actualmente publica en su grupo independiente “El Gato”.

Este taller pensado para niños y adolescentes busca enseñar la importancia de la expresión, a través del diseño de un personaje, estimulando las áreas motrices y la convivencia entre niños y adultos.

Con esta gran oportunidad, Mediateca Municipal continúa de manera virtual las actividades que venía implementando en sus instalaciones, así que regístrate en https://forms.gle/vZEBd2QjRU4NQaoGA y quédate en casa.

