Diego Valdés está para ti

Luego de la ansiedad y tristeza que le provocó en un principio el encierro obligado, Diego Valdés se puso las pilas y compuso “Estoy para ti”, buscando el lado positivo para decirle a esa persona importante que no está sola, a pesar de la distancia.

“Me sentí un poquito apachurrado, bajoneado, llevábamos meses trabajando en el lanzamiento y la gira y tuvimos que poner pausa. Pero ahorita estoy muy feliz de cómo han recibido este nuevo sencillo”, dijo a Gossip el cantante de 18 años.

Diego comenzó su carrera hace apenas año y medio haciendo cóvers, en 2019 grabó “Tan ángel”, un regalo a la gente que lo sigue y lo ha apoyado en todo.

Mientras esperamos luz verde, Diego combate el estrés ocupándose en clases de guitarra y canto, y trabajando en las sorpresas que vienen próximamente.

Además está terminando la prepa y le gustaría estudiar algo relacionado con la música, aprender a tocar el violín y seguir preparándose.

Todos los días sube fotos, videos, contesta mensajes, platica en redes con todo mundo y crea contenido para distraer a la gente que está aburrida en su casa.

“Lo que más extraño es estar fuera, salir con amigos, o al menos dar una vuelta a la calle. Cuando todo está normal no valoramos poder salir de la casa. Me encantaría irme de gira cuando esto termine, conocer a toda la gente que me sigue e ir a cantarles a todos los lugares”, dijo.

Y es que le llegan mensajes de todos lados, no hay uno en particular donde tenga más seguidores y ya tiene muchísimas ganas de salir y conocerlos en persona.

Por ahora el capitalino no sacará más cosas hasta que no termine la cuarentena, “pero definitivamente tenemos más sencillos esperando a salir, no sabemos cuándo”.

Se despidió dejando unas palabras para sus seguidores, “dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno, hay que echarle ganas para salir adelante cuando todo termine. Les mando un beso enorme y espero estar por allá muy pronto”.

