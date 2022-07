Disfruta con el standupero Iván Mendoza, con “Un mal moreno”

Ante el éxito que han tenido los “standuperos” en Chihuahua, Iván Mendoza viene con su gira cargada de comedia que se titula “Un mal moreno” para hacer reír a los capitalinos este día 14 de julio, a las 21:00 horas, en la Arena Corner Sport que se ubica en la avenida Antonio de Montes #4503, colonia Presidentes, teniendo el costo de entrada $345.00 y siendo un espectáculo para adultos.

Conocido por su gran trabajo no sólo de stand up, sino también por sus contenidos “Se me subió el muerto”, “¿Qué prefieres?”, “El podcast del Tercer Mundo” y por supuesto “El depósito” donde comparte el puesto de estrella con su compañero Lalo Elizarraras “El Iztaparrasta”. Hay que recordar que Iván apoyó a sus amigos de “La Cotorrisa” en su show en el Pabellón M en agosto, para después volver a la ciudad a un show Sold Out en el Escocés.

Parte del show es sobre cómo Iván se considera a sí mismo un “mal moreno”, dando ejemplos de cómo le falta barrio a pesar de haber crecido en el mismo y cómo a comparación de su coestrella de El Depósito, Iván no tiene nada que hacer presumiendo ser de barrio, las risas continuarán gracias a chistes “subidos de tono” que estará narrando en su espectáculo “Un mal moreno”.

Iván Mendoza es uno de los comediantes del stand up que está agarrando impulso de forma rápida y potente, evidentemente la pandemia lo ayudó a crecer como creador de contenido y es por eso que se notaba su entrega total al show por tener al fin un público en vivo, después de la contingencia mundial.

El micrófono, un aparato electrónico que reproduce sonidos, para los “standuperos” es el transformador de sus ideas cuando se presentan en bares, teatros y auditorios de todo México, miles de personas se reúnen para verlos y reír con sus anécdotas contadas. Importado hace 10 años desde Estados Unidos, stand up comedy es una forma de vida creciente en la Ciudad de México y en diversos estados del país, pero ahora con un toque muy mexicano que ha logrado colocarse en el gusto de los mexicanos