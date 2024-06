Disfrutan concierto “Orquestándola Sinfónico Juan Gabriel” en El Palomar

Con éxito y buen aforo se está desarrollando el concierto “Orquestándola Sinfónico Juan Gabriel” el cual dio inicio a las 8:30 de la noche en el parque El Palomar, donde cientos de chihuahuenses están pasando una velada llena de música con temas del “Divo de Juárez”, siendo la Orquesta At Libitum, bajo la dirección del maestro Samvel Abrahamyan, quienes abrieron el espectáculo.

Las primeras melodías que los asistentes pudieron escuchar y aplaudir fueron: “Buenos días”, “No tengo dinero”, “Me gustas mucho”; para luego dar paso a la artista local Narce Dalia quien con su voz entonó las canciones: “”Me nace del corazón”, “Costumbres”, “De mí enamórate”, “Inocente pobre amigo”, “La farsante”.

Otro de los artistas del Estado Grande que también está participando en este evento en homenaje a Juan Gabriel es Francisco Rey, quien junto a Narce Dalia, hicieron mancuerna en los temas: “Caray”, “Déjame vivir”, “Bésame”, y “He venido a pedirte perdón” cabe destacar que algunas melodías están siendo acompañadas con coreografía.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Ricardo Serrano / El Heraldo de Chihuahua

Después, el escenario fue para que cantara solo Francisco Rey y está conquistando a los presentes con canciones como: “¿Por qué me haces llorar?”, “Te lo pido por favor”, “Abrázame muy fuerte”, “Yo no nací para amar”, “Hasta que te conocí”.

Por supuesto una de las artistas esperadas de la noche es “la Consentida de Chihuahua”, Aída Cuevas quien saldrá a cantar con su potente voz: “Te vas a quedar con las ganas”, “Te sigo amando”, Si quieres”, “Quizás mañana”, “Se me olvidó otra vez”, “Qué buena suerte”, “Te doy las gracias”, “Ahora que te vas”, “Tú no me conoces”, “La diferencia”, “Yo creo que es tiempo”, “Así fue”, y “Amor eterno”, según el programa.

Es de destacar que arriba del escenario los artistas están siendo acompañados de la Orquesta At Libitum siendo aproximadamente 123 personas, entre músicos y coristas,quienes están presentando un show de calidad para los presentes, evento que es organizado por el Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Además también están presentes extraordinarios músicos invitados de Chihuahua como: Héctor Rodríguez, Hugo Antonio Pérez, Ricardo González y Ariel Solís, quienes le están dando un plus a esta celebración musical.

Entre los asistentes se pudo apreciar algunas personalidad como: Marco Bonilla, y su esposa; así como el alcalde Jorge Cruz Russek, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, entre otros más.

A los asistentes se les recuerda que al finalizar el concierto estarán disponibles las siguientes rutas para que puedan llegar a su casa sin problema alguno: