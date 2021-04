Disney+ revela nuevo avance de la serie Loki

Este lunes se presentó el primer trailer oficial de la serie Loki, que sigue los sucesos iniciados en Avengers: Endgame cuando el personaje se roba el teseracto y altera la realidad.

En este nuevo avance se ve al protagonista (interpretado nuevamente por Tom Hiddleston) arribar al TVA (Time Variance Authority), donde deberá ayudarlos a vigilar el correcto desarrollo de la línea de tiempo, como castigo por haberse robado el artefacto.

La serie será dirigida por Kate Herron (quién ha estado al frente de algunos episodios de la aclamada serie Sex education), y su guion corre a cargo de Michael Waldron (quien también escribió la cinta Doctor Strange in the multiverse of madness).

El elenco principal se complementa por Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant y Owen Wilson, quien interpretará a Mobius M. Mobius, un agente de alto rango de la TVA.

El regreso de este personaje ha sido muy celebrado por los fans de Marvel, ya que desde su primera aparición en el MCU con la película Thor, se ha convertido en uno de los villanos favoritos de la saga.

El estreno de la serie está programado para el 11 de junio, con un capítulo semanal, tal como lo ha manejado Disney+s con Wandavision y Falcon y El Soldado del Invierno.