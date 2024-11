¡Diviértete y apoya! Invitan a una "Navidad Vaquera" 2024 en La Cerve

¿Estás listo para disfrutar uno de los eventos más importantes de la ciudad con una noble causa social? Navidad Vaquera 2024 está preparada para ofrecer un espectáculo lleno de música y diversión para los capitalinos. La cita es el 15 de diciembre en La Cerve Chihuahua, con inicio a las 12:00 horas. La entrada será un juguete (que no sea bélico ni utilice pilas).

Como cada año, todos los juguetes recolectados serán donados a menores en situación de vulnerabilidad durante esta temporada navideña, con el objetivo de que también ellos puedan recibir un regalo de Santa Claus. En la edición pasada, los organizadores llevaron los obsequios a la zona serrana de Chihuahua.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Artistas y bandas participantes

Entre los artistas y bandas que se presentarán para contribuir a esta causa se encuentran: Eddie Cast, Los Revoltosos del Country, Carlos Irigoyen, Hombres de Negro, Danny Estampida, Jorge Heredia, Charles Lozano, Montana Country Band, Villanos Country Band, entre otros. También participarán Revólver Country Band, César Cisneros, Emmanuel Núñez, Alejandro Núñez, Coyote Viejo, Old Boy Country Band, Álamo Country Band, Luk Vegas y Joel Saldívar.

Cultura ¡Oye, tranquilo, viejo! Así fue la visita de Drake Bell a El Heraldo de Chihuahua

Un evento con causa

Desde su inicio en 2013, este evento ha reunido lo mejor de la música y el baile country con el objetivo de recolectar la mayor cantidad posible de juguetes, que posteriormente se entregan en comunidades apartadas y de alta necesidad en la sierra de Chihuahua.

Este año, el evento contará con la presencia de figuras especiales, como Jesús Bustamante, reconocido como el mejor payaso de rodeo en la historia de México, quien con su entusiasmo y carisma pondrá un toque de alegría. También estarán el Grinch y Santa Claus, con quienes los niños y familias podrán tomarse fotografías y entregar sus cartas.

Más de 15 grupos de música y baile country han confirmado su participación. Todos se están preparando con canciones, coreografías y vestuarios especiales para convertir nuevamente a Navidad Vaquera en el evento country del año.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Ballets invitados

Entre los ballets que realzarán este proyecto navideño destacan: Mustangs Country Club, All Star Shiner, Alma Vaquera, Boots on Fire, Sand Roses, Bee Golden, Dixieland Country, Country Deportiva Sur, Eagles Country Dancer Club, All Star, Bandidos, Mezquites, Cheyennes, Tornado, Espuelas Doradas, Tennessee Golden Girls, Rider Country Club y These Boots.