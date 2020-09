DJ Swagrman no sabe decir adiós

Con su singular vestimenta y conservando el secreto de su identidad, DJ Swagrman promociona su nuevo sencillo “No good in goodbye, fruto del arduo trabajo que ha desarrollado con todo empeño y que ya se encuentra en plataformas digitales.

“Traigo este tema que cuenta de un niño que pierde a sus padres cuando su casa se quema y está triste buscando a su perro, es una historia de cómo a veces pasan cosas y necesitas saber cómo decir adiós”, contó a Gossip.

Swagrman conserva el anonimato bajo la máscara de su famoso perro Swaggy, que le cambió la vida al ayudarlo a superar una depresión.

“Soy un artista que puede hacer cualquier cosa, (pero) no me gusta que la gente sepa cómo me miro, quién es la persona detrás de la máscara, tengo mi nombre muy secreto y quiero que la gente me conozca por mi música, no por mi imagen”, declaró.

El DJ creció con la música que escuchaba cuando era niño, “no hablo de mis sentimientos, nadie sabe cómo me siento, si estoy triste o feliz, lo único que puede hablar por mis sentimientos es mi música”, afirmó.

Desde los once años, Swagrman tuvo una gran pasión por ser DJ y fotógrafo, pero sus bajos recursos le impidieron realizar ese sueño.

“Ahorita está muy difícil la vida, quiero decirles que si quieren ser un artista, modelo, maestro, cualquier cosa que quieras hacer en el futuro no pares, trabaja duro todo el día. Si alguien te dice que no puedes hacerlo no hagas caso a esa persona, tú puedes, tú controlas tu vida y puedes vivirla como quieras, si quieres ser artista lo vas a ser”, advirtió.

Y añadió que “he visto muchos artistas que tienen cinco o siete años y se hicieron famosos con la música que traen, entonces es posible. Y si yo puedo hacerlo lo puedes hacer tú también”.

