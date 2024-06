DLD es parte de una cultura se prepara para su tercer show en el Palacio de los Deportes

Desde su fundación en 1998, DLD ha llegado a la conclusión de que el rock no puede etiquetarse, ya que se encuentra en las distintas vertientes de la música. De cara a una presentación grande en la capital, Francisco Familiar, Erik Neville y Edgar “PJ” Hansen, visitan El Sol de México para compartir sus visiones del rock actual.

Los tres coinciden en que actualmente todos los rockeros juegan en la misma cancha, pues hay un movimiento muy grande, que incluso se ha observado en distintos géneros a lo largo de la historia.

“El rock sigue siendo una cultura, no tanto un género musical. El rap o el hip hop entraban dentro del rock and roll, era un movimiento alternativo. A David Bowie lo ponías en la misma categoría que los Rolling Stones, era rock”, explicó Erik Neville, guitarrista de la agrupación.

Con más de 25 años de carrera, ocho álbumes y una nominación al Latin Grammy en 2013 por su disco “Primario”, la banda originaria del Estado de México ha forjado su camino con distintos estilos e influencias, que les han dado un sonido único.

“Es rock amigable”, dice entre risas Francisco, el vocalista. “Nos gusta mucho la distorsión y el tamborazo, y tenemos muchas influencias, nos gustan las quintas y las pisadas, nos gusta escuchar semitonos. Somos hijos de la generación X, crecimos en los 90 con todo ese rock y todas sus vertientes”, apunta.

Aunque reconocen que hoy en día escasean las bandas del clásico rock de “guitarrazo”, siendo la agrupación femenil The Warning una de las pocas que entrarían en esta categoría, confían en que en los próximos años se observará un crecimiento en el número de artistas representantes de este movimiento.

De acuerdo con Erik, esto se debe al talento que está emergiendo gracias a las redes sociales como Tik Tok, donde constantemente observan a músicos talentosos que están dando sus primeros pasos en la web.

“Ahí viene, porque es generacional, cada cinco o 10 años sucede. Evidentemente la música siempre regresa, hay géneros que regresan, porque la gente se cansa, ahí viene, hay chavitos que tocan muy bien, tal vez ahorita no notamos una banda, pero hay gente muy talentosa”, asegura.

LISTOS PARA SU TERCER PALACIO

El grupo se prepara para su tercer concierto en el Palacio de los Deportes, que se celebrará el próximo 12 de julio. Al respecto, se dijeron muy contentos, pues esta gira pertenece a la promoción de su más reciente disco, algo que no lograron hace cuatro años cuando hicieron un lanzamiento en cuarentena.

“Este disco sí pudo ver una fecha especial, lo cual no sucedió con “Trascender” (2020), estaba esa espinita, esa piedrita en el zapato. Para nosotros es como la consumación de ese viaje y de lo que pasó, y también con “Ocho” (2023), porque es un disco panóptico, tiene canciones de pre pandemia, pandemia y post pandemia”, explicó Francisco Familiar.

Según adelantaron, este show será el más largo de su carrera (hasta el momento tienen 30 canciones en el setlist), y contará con una producción completamente diferente a la de sus firmas anteriores.

Dado que ya se habían presentado ahí en dos ocasiones anteriores, tienen una noción de cómo se vive la emoción de un show en ese recinto, por lo que buscarán maximizar esa experiencia. “Tratas de que esa experiencia sea tan satisfactoria tanto para ti como para el público”, agregó el cantante.

Los tres confesaron sentir mucha emoción y adrenalina antes de presentar un concierto o una gira, por lo que cuando pasa la fecha que han esperado tanto, se dan un tiempo de calma para procesar lo vivido.

“Por lo regular me voy de vacaciones, tres o cuatro días, también para relajarme. Porque aunque no lo crean, el síntoma es colectivo, puedes estar dos días antes en tu casa, y empiezas a sentir la energía de la gente, es muy loco. Tal vez no estás pensando en eso, pero se siente rarísimo, y cuando llegas al show hay mucha adrenalina”, platicó PJ, el bajista.

“Está la energía presente y a la hora de la comunión es una locura sacar todo eso. Al otro día es como si estuvieras en modo ahorrador. Por eso me tomo unos días para irme a relajar”, finalizó.