Docu-reality "Latin Flow" busca equidad en el género urbano

Nueve cantantes de Colombia y Venezuela aparecen en el docu-reality musical Latin Flow: Pitizion, Daniela Legarda, Mabiland, Loy, Gelo Arango, Nati Boulier, Itzza Primera, Luisa y La Mona Osorio; ellas coinciden en un pronunciamiento en contra de que exista discriminación y que las mujeres del género urbanos estén sometidas a un escrutinio público más severo que los hombres, pues consideran que es momento de que exista equidad en la música.

“Algo del machismo en la industria es que ponen a las mujeres en un estándar muy alto. Cómo te debes ver físicamente, debes tener muy buen cuerpo, tu pelo arreglado, maquillaje, tus uñas hechas, pero con los hombres no importa. Si la mujer se viste muy sexy la ven como una perra, pero si no, no es tan bonita, y a la gente no le gusta y no la quiere ver”, comentó Daniela.

La cantante agregó que como mujeres es su responsabilidad utilizar sus plataformas para fomentar la equidad, y motivar al público a dar prioridad al talento de una artista, en lugar de fijarse en su aspecto físico.

El programa en el que participan, que se grabó en Medellín, Colombia, sigue el inicio de sus respectivos caminos como cantantes, a través de clips de sus experiencias personales y profesionales. Cada una de ellas tiene rasgos y personalidades muy diferentes, que muestran la variedad de estilos que existe en la música urbana.

Para ellas es un honor compartir esta parte con los fans, porque consideran que es un gran paso para romper estereotipos, que a veces provienen de sí mismas, tal como le sucedió a Itzza.

“Hay mucho de lo que está dentro de nuestra enseñanza, aunque hay una generación que se está dando cuenta que todo está cambiando y se puede ser diferente”, señaló. “A mí muchas veces me ha pesado el hecho de que vengo de un país (Venezuela) donde hay misses, y si no ibas con tacones a la discoteca, entonces eso está mal visto”, admite.

“Cuando te das cuenta que también psicológicamente eso pesa mucho y no tienes que cargar con eso, todo cambia, por eso es tan importante que se den a conocer este tipo de realities donde la gente realmente se muestra como es. Porque somos imperfectos, y eso es maravilloso. Cuando quieres ser perfecta es porque estás muy insegura de tus cosas, cuando no, es porque simplemente te sientes cool contigo”, agregó.

Latin flow se transmitirá los martes y jueves, a partir de este 10 de junio, a las 20:30 horas por MTV y Amazon Prime.