Documental Después de las armas humaniza el movimiento zapatista

Con motivo del 30 aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el director Héctor Laso y la periodista Denise Maerker realizaron un documental sobre las historias de las personas que participaron, para responder a las preguntas: ¿qué fue de su vida?, ¿cuál es su postura actual?, ¿valió la pena su lucha?

Puede interesarte: La relación surrealista del Inter de Milán con la lucha del EZLN

Guiados por las investigaciones de Fátima Monterrosa, surgió “Después de las armas”, que se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y próximamente llegará a cines de todo el país.

“Nos interesaban las voces de ellos, de quienes habían combatido, quienes habían pertenecido a las comunidades. Durante años fuimos a hacer reportajes con los zapatistas, en algún momento conocimos a varias milicianas y nos llamó mucho la atención porque eran completamente distintas a las mujeres de las comunidades. Habíamos visto que a las mujeres darles un arma y una pastilla anticonceptiva había sido una revolución, que esas mujeres no eran en absoluto las mujeres que hubieran sido”, afirmó Maerker en entrevista.

Mundo Líder del ELN acusa a Petro de recibir dinero de extorsiones cuando era guerrillero

El filme, bajo la producción de N+ DOCS y la producción ejecutiva de Maerker, cuenta la historia de cinco ex integrantes del EZLN, quienes compartieron su punto de vista respecto a cómo vivieron los 12 días de enfrentamientos en 1994.

Benito, Elisa, Mario, Felicia y Luis Miguel cuentan sus motivaciones para integrarse al movimiento armado, así como las consecuencias que les dejó la lucha, tanto física como mentalmente.

El 1 de enero de 1994 el EZLN se levantó en armas en contra del Estado con el fin de exigir igualdad y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas.

“Ellos tienen una vida muy simple, siguen cocinando con leña, yo no diría (que viven en) pobreza porque hay una enorme dignidad y esa es la palabra que yo destacaría en la forma que ellos viven, pero es una vida en la que tienen sólo lo necesario”, dijo Maerker.

Denise Maerker produce el documental “Después de las armas” FOTO: Cortesía / N+ DOCS

“Ellos tenían un miedo gigante porque vivieron en la clandestinidad por más de 30 años, les enseñaron que no podían hablar, que había gente que hablaba por ellos. Les dijimos que íbamos a contar su historia, no la del movimiento, fuimos ganándonos su confianza y una de las cosas que nos pidieron es que el equipo de trabajo no fuera muy grande porque los íbamos a hacer visibles, obviamente iba a haber cierto rumor de que ellos estaban hablando”, agregó Héctor Laso.

De acuerdo con Laso y Maerker, su objetivo no es juzgar el movimiento zapatista, su perspectiva es sobre las mujeres que participaron en él.

“Queríamos hablar con ellos sobre lo que había pasado 30 años después, la vida de personas que habían tomado esa decisión tan trascendente como la que ellos tomaron. No estábamos haciendo un documental sobre el enfrentamiento entre los zapatistas y el ejército, no estamos tomando partido, nosotros queríamos contar su vida, de esas personas que, en nuestra opinión es muy poca conocida”, dijo Maerker.

Para este proyecto, la investigación se basó en los documentos del archivo de Televisa. Esto se complementó con siete viajes posteriores a Chiapas con el fin de buscar el rostro femenino del combate.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Queremos visibilizar a personas que no habían podido hablar del movimiento, de su lucha y que fueron humanos, que cometieron errores, lo hicimos también de una forma muy cuidada, sin que nos vieran, la influencia fueron ellos mismos”, sostuvo Laso.

El documental se exhibirá en distintos festivales nacionales previo a llegar a las salas de cine.

Por otro lado, Laso y Maerker volverán a trabajar juntos, en esta ocasión se adentrarán en la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).