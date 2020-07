Desde el confinamiento, crean historias que resaltan las bellezas de México

El proyecto Piensa en México: Historias que reflejan lo mejor de todos, reúne una serie de cortometrajes que tienen como objetivo impulsar a la industria turística afectada por la pandemia actual. En esta iniciativa respaldada por Visit México, Fundación Televisa y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, participan reconocidos directores que desde el confinamiento están creando una serie de cortometrajes que resaltan las bondades de México

“Inmediatamente me entusiasmó el proyecto, por esta doble función que es permitirnos a los realizadores hacer un pequeño cortometraje; un ejercicio en casa en estas condiciones extraordinarias para todos, ha sido un proceso muy interesante en la realización y por otro lado tener esta oportunidad de ayudar de esta manera tan desinteresada en una industria tan importante como la turística. No hubo mucho que pensar, yo prácticamente desde que me invitaron ya tenía el guion y de hecho ahora me están mandando la versión casi terminada así que estoy muy entusiasmado con la invitación y con el involucramiento de todos”, dijo en conferencia virtual el director de cine Sebastián del Amo.

Los números de afectación por el Covid-19 al sector turístico en México son alarmantes, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), resaltó algunas cifras que con esta iniciativa nacida desde la creatividad se planea cambiar a número más positivos.

“En México el turismo turístico tendrá una reducción de 1.6 billones de pesos, esto significa una contracción del PIB turístico del 50% pasando de 8.7 a 8.4, se perderá el 27% del empleo turístico, lo que significa más de 1 millón de empleos, hay alrededor de 450 mil empresas turísticas que están en grave riesgo de extinguirse”.

La propuesta de los creadores pretende atrapar al espectador a través de las emociones que crean las imágenes e historias de diversos rincones mexicanos. “Lo que nosotros pensamos para lograr estas historias, fue crear ficciones, a partir de emociones generadas en algún destino de la república y esas ficciones platicarán de estos destinos o veremos un poquito de ellos", dice el director de cine Pitipol Ybarra.

El corto debe tener una duración no mayor a cinco minutos, "esa es la intención, por lo pronto haremos nueve y esperemos sea el inicio de muchos más”, afirma Ybarra.

Chiapas, Oaxaca y Baja California son algunos de los estados en los que se inspiran los realizadores. Hernán Kesselman, quien trabajó específicamente con Baja California comentó sobre su experiencia: “Para mí fue un proceso increíble y en el encierro hacer algo así, la verdad es que lo agradezco mucho. Ayuda en todo, desde poder hacer algo creativo, hacer algo visual y también estar aportando a una causa es algo que está buenísimo”.

Los cortometrajes de Piensa en México: Historias que reflejan lo mejor de todos, ya están siendo elaborados por: Claudia Saint Luce, Kenya Márquez Pipe Ybarra, Juan Carlos Rlfo, Jorge Aragón, Carlos Carrera, Hernán Kesselman, Sebastian del Amo y Pitipol Ybarra. El estreno de los audiovisuales está planeado para finales de este mes a través de una cadena de cable aún sin confirmar, la multiplaforma de Visit México así como algunos festivales de cine.

Según datos de la Organización Mundial de Turismo, se prevé una contracción del flujo turístico mundial de hasta el 78% en este año, se perderán mil millones de viajes internacionales en el mundo, se estima la perdida de entre 100 y 120 millones de empleos.

Estos son solo los primeros siete compañeros de muchos más compañeros y compañeras de muchos que están en el gremio y que son talentosos y generosos y que esperemos se pueda juntar más recursos y que se sigan sumando talentos. cabe decir que no nadamas somos nadamas estos nueve que hemos sido mencionados, hay actrices, actores, fotógrafos, guionistas, editores, postproductores y mucha gente involucrada alrededor del proyecto, desinteresadamente con muchas ganas de aportar. pitipol