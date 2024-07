¡Drake Bell en Chihuahua! El actor y músico estará en concierto en noviembre

El actor y músico estadounidense Drake Bell estará en Chihuahua capital el próximo 30 de noviembre en el gimnasio M. Quevedo, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, como fue en Instagram donde informa que la gira Not-stop flight volumen 1 ya se ha completado, y que las primeras fechas se agotaron, esperando que que todas las demás también lo hagan, noticia que posteó hace unas horas y que ya ha generado furor en las redes sociales.

Posiblemente los temas que interpretará a lo largo de su tour por diversas ciudades de los Estados Unidos y de la República Mexicana como: San Luis Potosí, Puebla, Tijuana, Querétaro, León, Guanajuato; Tabasco, Irapuato, Monterrey, y Chihuahua serán: “La camisa negra”, “Diosa”, “Fuego lento”, “Te desenamoraste”, entre otras más.

Foto: Instagram @Drakebellmiamor

Es de mencionar que el artista aprendió a tocar el piano a los 13 años y a los 15, la guitarra, y fue en el 2002 que presentó su primera canción "Lost a Love", en el programa de televisión “El show de Amanda” y también fragmentos en un episodio de las series “The Nightmare Room y So Little Time”; otra de sus canciones, “I Found a Way”, se emitió por primera vez en Drake & Josh y está incluida en la banda sonora de la serie, junto con dos composiciones de su álbum debut Telegraph, publicado de manera independiente el 27 de septiembre del mismo año.

Entre 2004 y 2008, Bell y sus compañeros Backhouse Mike y C.J. Abraham (The Super Chris) compusieron canciones para las series Drake & Josh y Zoey 101; de igual manera participó en el video de “Bring 'Em Out” de la banda canadiense Hawk Nelson, que fue presentado en la película Yours, Mine and Ours.

En junio de 2010 realizó una segunda gira por México, en la que visitó Monterrey, Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, también ha estado presente en el Lunario del Auditorio Nacional en el 2011, ese mismo año editó un EP, A Reminder, que contiene tres canciones nuevas y un cover.

Por otro lado, su carrera en la actuación comenzó a la edad de cinco años, y su carrera de inmediato comenzó a levantar frutos ya que en el 2000 fue nominado a un Young Artist Award a la Mejor actuación en una película para televisión por su papel de Cage Redding en The Jack Bull.

A John Cusack le gustó tanto su trabajo que lo eligió para la versión joven de su papel en la película Alta fidelidad, que se estrenó el mismo año.

Durante la filmación de la serie de televisión de 2001 Chasing Destiny, el coprotagonista y cantante del grupo The Who, Roger Daltrey, le dio clases de guitarra. Entre 2004 y 2008, protagonizó junto a Josh Peck la serie de televisión de Nickelodeon Drake & Josh, en la que interpretó a Drake Parker, que se convierte en hermanastro de Josh después de que su madre se casara con el padre de Josh, serie que se convirtió en un éxito a nivel mundial.